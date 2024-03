Merval vira piada nas redes após inverter a realidade para proteger Moro: "patético"

Negando as evidências, jornalista do grupo Globo diz que Moro segue com forte apoio popular edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O jornalista Merval Pereira virou piada nas redes após inverter a realidade para proteger Sergio Moro. Em artigo, o jornalista do grupo Globo disse que o ex-juiz considerado suspeito pelo STF segue “com forte apoio popular”.

No entanto, a forçação de barra para protegê-lo rendeu muitas piadas nas redes sociais, pois Moro vive uma realidade completamente oposta à descrita pelo jornalista.

continua após o anúncio

Moro irá enfrentar em breve um julgamento no TRE-PR e projeções indicam que ele pode perder o seu mandato no Senado. Já no campo do apoio popular, Moro sofre uma verdadeira debandada. Ele vem registrando queda intensa de seguidores em seu perfil no Instagram. A tendência de baixa dos seguidores começou em 15 de dezembro. Desde então, mais de 145 mil contas deixaram de segui-lo somente na plataforma — uma média de cem baixas por hora no período.

Moro é acusado pelo PT e pelo PL de abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação em sua campanha para o Senado.

continua após o anúncio

Veja a repercussão:

Esqueceram de convidar o Merval. pic.twitter.com/SKUAYYB36M continua após o anúncio March 5, 2024





Merval, o Serjo Moro não foi vítima de "ataques", o Serjo Moro foi considerado parcial enquanto juiz pelo STF. Ou seja, alguém que usou um cargo público de forma criminosa. Que um colunista do Globo não se importe com isso revela mais sobre ele que sobre Moro. continua após o anúncio March 5, 2024





Apesar de todas as provas contra o Moro o Merval ainda idolatra ele. Merval é cara de pau. pic.twitter.com/hcGAk16wCI continua após o anúncio March 5, 2024





2024 e Merval, devoto do pau oco do Moro, continua sonhando. Alguém avisa? pic.twitter.com/Up5KxCULjW continua após o anúncio March 5, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: