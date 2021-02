Preta Gil: 'As pessoas passaram dos limites nas críticas a Karol Conká'

"Precisamos entender que pessoas negras não são representantes de um todo homogêneo", afirmou a cantora Preta Gil, após dizer que as críticas a rapper Karol Conká, eliminada do BBB 21. "Pessoas como Lumena e Karol Conká precisam ser responsabilizadas por seus erros em suas individualidades, e não em suas coletividades", acrescentou edit

247 - Espectadora assídua do Big Brother Brasil, a cantora Preta Gil afirmou que não se sente representada por Karol Conká, Lumena e Projota, mas defendeu os participantes das críticas. De acordo com a artista, "as pessoas passaram dos limites nas críticas a Karol Conká e ao Projota". Nesta terça-feira (23), Karol disputou o Paredão ao lado de Arthur e Gilberto e foi eliminada da casa com 99,17% dos votos, recorde de rejeição do programa.

"Vejo gente que quer o mal deles. Leio coisas que me preocupam. Realmente, dá medo. Receio pela sanidade física dos três. A sanidade mental será completamente abalada porque eles mesmos vão olhar para tudo o que falaram e vão se autonalisar. Mas esse movimento não tem que gerar um cancelamento irreversível. Precisamos dar uma segunda chance para eles", afirmou a cantora ao jornal O Globo.

"Pessoas como Lumena e Karol Conká precisam ser responsabilizadas por seus erros em suas individualidades, e não em suas coletividades. Precisamos entender que pessoas negras não são representantes de um todo homogêneo", complementou.

A Globo teria preparado um esquema de segurança especial antes de Karol Conká ser eliminada do programa.

