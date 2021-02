Sambistas se unem e pedem eliminação de Nego Di do BBB21: “vou te pegar de porrada”

A revolta se dá por conta de um vídeo antigo no qual Nego Di debocha de Arlindo Cruz pelo AVC que sofreu edit

247 - Sambistas de São Paulo, segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, se uniram para reforçar o mutirão pela eliminação do humorista gaúcho Nego Di do Big Brother Brasil (BBB) 21 nesta terça-feira (16).

O lutador, integrante da Nenê da Vila Matilde, e afilhado musical de Arlindo Cruz, chegou a passar do ponto e gravou um vídeo fazendo ameaças contra o participante do reality. “Se eu fosse você, ficava trancado nessa casa até o fim da sua vida. Porque no dia que tu sair, vou te pegar de porrada. Você é mau-caráter, pilantra e covarde”.

A ira dos sambistas se dá em razão de um vídeo antigo de Nego Di no qual ele zomba do estado de saúde de Arlindo Cruz, que se recupera de um AVC.

