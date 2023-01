Vídeo desmascara Damares e sua vitimização ao negar negligência com Yanomamis

Apoie o 247

Por Laís Gouveia, 247 - A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves, que na teoria deveria zelar pelos povos originários, negou o abandono com os yanomamis após a situação de crise humanitária vir à tona e um estado de emergência ser decretado no local, mas foi desmascarada com um vídeo de 2019 que alertava sobre a grave situação de miséria e falta de ítens básicos no local.

No vídeo em questão, uma indígena relata para parlamentares como Ivan Valente e Rodrigo Maia o cenário de desespero enfrentado pelos yanomamis.

“Os madeireiros estão invadindo nossas terras”, alertou em tom de desespero (vídeo abaixo).

Os internautas se revoltaram com a fala de Damares negando conhecer a situação de degradação dos povos e o assunto “mentirosa” era o mais comentado no Twitter Brasil na manhã desta segunda-feira (23).

