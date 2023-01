Como ajudar os povos Yanomamis? saiba aqui

Apoie o 247

ICL

247 - Há pelo menos três maneiras de ajudar o povo Yanomami neste momento de crise, que são complementos importantes e de grande apoio à força-tarefa empreendida pelo Governo Federal antes (com o envio de uma equipe de agentes de saúde à Roraima na semana passada) e depois da viagem do presidente Lula à Boa Vista, neste sábado: se voluntariar para atuar na Força Nacional do SUS, doar dinheiro para a campanha da Ação da Cidadania e compartilhar ações emergenciais e notícias, sempre checando os fatos. A reportagem é do do portal Conexão Planeta.

Força Nacional SUS convoca voluntários

O governo decretou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) na Terra Indígena Yanomami e em Boa Vista, onde fica a Casa de Saúde Indígena (Casai) -, “diante da necessidade de enfrentamento à desassistência sanitária da população local”, declarou o Ministério da Saúde. Este, por sua vez, decretou a situação vivida pelos indígenas como crise humanitária e sanitária.

Estes decretos são importantíssimos, pois possibilitam agilidade nas ações emergenciais como a liberação de equipamentos e materiais, tais como aeronaves, medicamentos, equipes de especialistas e assistentes etc, alimentos, além da convocação de ajuda voluntária.

Enquanto Lula e os ministros visitavam a Casai Yanomami, o Ministério da Saúde convocou voluntários para apoiar a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) – ou Força Nacional do SUS -, com o intuito de “reforçar o atendimento em território Yanomami após decretação de emergência em saúde pública”, explica a nota publicada em seu site.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.