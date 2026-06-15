A previsão de Neymar jogar contra o Haiti na Copa do Mundo

247 - Neymar inicia semana decisiva para estrear pelo Brasil na Copa e pode ser relacionado para enfrentar o Haiti na próxima sexta-feira (19/6), às 21h30, na Filadélfia, depois de ficar fora do empate por 1 a 1 com Marrocos na primeira rodada. As informações são do Metrópoles.

A expectativa em torno do camisa 10 aumentou após a estreia brasileira no Mundial. Segundo o Metrópoles, a CBF tentou contar com Neymar contra a seleção africana, mas o atacante não se recuperou a tempo e acabou fora da lista de relacionados para a partida.

Apesar de ter aparecido no banco de reservas durante o jogo contra Marrocos, Neymar não poderia ser utilizado por Carlo Ancelotti. A presença do jogador ao lado da delegação, portanto, não significava que ele estivesse disponível para entrar em campo.

O cenário para a segunda rodada, no entanto, é considerado diferente. Neymar ainda não treinou com bola desde a chegada da Seleção Brasileira aos Estados Unidos, mas vem realizando atividades na academia para fortalecer o músculo da panturrilha direita.

A expectativa é que o atacante do Santos volte aos gramados nos treinos desta segunda-feira (15/6), ao lado do restante do elenco. A retomada das atividades com bola será um passo importante para definir sua presença contra o Haiti.

Na sexta-feira (12/6), véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo, Ancelotti já havia demonstrado confiança na evolução física do jogador e indicado que esperava integrá-lo ao grupo durante a semana.

“Neymar está trabalhando muito forte para se recuperar o mais rápido possível. […] Quando convocamos o Neymar, nós o convocamos não só pela sua qualidade técnica, que é indiscutível, mas também por sua experiência e pelo exemplo que ele pode representar para os jovens que temos nesse grupo”, disse.

Em entrevista ao Corrieri dello Sport, da Itália, o treinador também afirmou que Neymar deverá estar em condições de atuar na segunda partida brasileira no Mundial.

“Ele está se recuperando. E está muito ansioso para isso (estrear na Copa)”.

Sem Neymar em campo, o Brasil contou com Vini Jr. para evitar uma derrota na estreia. O atacante do Real Madrid marcou o gol de empate contra Marrocos e foi apontado como o melhor jogador da Seleção na partida.

O resultado deixou o Brasil em terceiro lugar no Grupo C após a primeira rodada. Marrocos aparece na segunda posição, enquanto a Escócia lidera a chave com três pontos. O Haiti ocupa a lanterna, sem pontuar.

A Seleção Brasileira volta a campo contra o Haiti na próxima sexta-feira, às 21h30, pelo horário de Brasília, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O terceiro compromisso da fase de grupos será diante da Escócia, no dia 24 de junho, às 19h.

A presença de Neymar no próximo jogo dependerá da resposta física do atacante durante os treinamentos desta semana. Para Ancelotti, além da capacidade técnica, o camisa 10 representa experiência e liderança em um elenco que busca reação