Alemanha vence de virada a Costa do Marfim, por 2 a 1

247 - A Alemanha confirmou sua classificação para a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Costa do Marfim por 2 a 1, de virada, neste sábado (20), em Toronto.

O destaque da partida foi o atacante Deniz Undav, autor dos dois gols da equipe alemã no segundo tempo. Com o resultado, a Alemanha chegou aos seis pontos e assegurou presença na próxima fase do torneio, além de manter a liderança do Grupo E.

A seleção africana saiu na frente ainda no primeiro tempo. Aos 30 minutos, Franck Kessié balançou as redes e colocou a Costa do Marfim em vantagem antes do intervalo, aumentando a expectativa de uma possível surpresa diante de uma das tradicionais forças do futebol mundial.

Na volta para o segundo tempo, a Alemanha intensificou a pressão em busca do empate e encontrou o caminho do gol aos 68 minutos. Deniz Undav marcou e recolocou os alemães na disputa pelo resultado.

Quando a partida se encaminhava para o empate, Undav voltou a aparecer nos acréscimos. Aos 90 minutos mais quatro, o atacante marcou novamente e decretou a virada alemã, garantindo a vitória por 2 a 1 e a classificação antecipada para o mata-mata da competição.

A campanha alemã na Copa do Mundo de 2026 segue impecável. Na estreia, a equipe havia goleado Curaçao por 7 a 1. Com o triunfo sobre a Costa do Marfim, a seleção soma duas vitórias em dois jogos e permanece isolada na ponta do Grupo E.

Já a Costa do Marfim segue com três pontos, conquistados na primeira rodada após a vitória por 1 a 0 sobre o Equador. Apesar da derrota, os marfinenses ainda permanecem na disputa por uma vaga na fase eliminatória e dependerão dos próximos resultados para avançar no torneio.

Com atuação decisiva de Deniz Undav e mais uma demonstração de força ofensiva, a Alemanha confirma o favoritismo no grupo e avança com antecedência para a próxima etapa da Copa do Mundo de 2026.