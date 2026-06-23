Alex Escobar se pronuncia após mal-estar ao vivo na Globo

247 - Alex Escobar tranquilizou fãs e seguidores após passar mal ao vivo durante uma entrada no Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, e ser levado a um hospital nos Estados Unidos. O apresentador, que está no país para a cobertura da Copa do Mundo pela emissora, afirmou que está bem, segue sem sintomas e passou por exames médicos após o episódio, as informações são do Notícias da TV.

O mal-estar ocorreu nesta segunda-feira (22), enquanto Escobar participava do programa diretamente dos Estados Unidos. A fala alterada do jornalista chamou a atenção de telespectadores e gerou preocupação nas redes sociais. Ele foi hospitalizado por precaução e submetido a uma bateria de exames.

Nas redes sociais, Escobar preferiu publicar um texto para atualizar seu estado de saúde, evitando gravar um vídeo no hospital. O apresentador disse que entende a preocupação do público ao vê-lo com dificuldade para falar, mas reforçou que não teve outros sintomas associados ao episódio.

“Gente boa, resolvi escrever para não postar aquele dramático vídeo com roupa de hospital. Estou bem, sem sintomas de nada. Sei que aparecer falando com aquela boca mole assusta mas estou bem. Tive dificuldade para falar, negócio muito doido, mas não tive confusão mental, tontura, nada além de não conseguir pronunciar bem as palavras”, escreveu.

Escobar relatou ainda que realizou diversos exames e que passará por novas avaliações para descartar qualquer suspeita mais grave. O jornalista afirmou que, apesar do susto, sentiu-se disposto logo após o ocorrido e tentou amenizar a preocupação dos fãs com bom humor.

“Enfim, ano de surpresinhas e desafios que não costumo enfrentar, mas estamos na chuva e de vez em quando respinga na gente, não tem jeito. O vídeo dá uma impressionada mesmo, mas acreditem , me sinto pronto desde aquele momento pra assistir a um jogo do America, fazer um Cafezinho, cantar um samba”, afirmou.

Mais cedo, Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte, também havia comentado o estado de saúde de Escobar. Segundo ele, o jornalista teve um pico de pressão enquanto conversava ao vivo com Patrícia Poeta. Escobar integra a equipe da Globo que acompanha a seleção brasileira em Nova Jersey.

Na publicação, o apresentador também pediu desculpas a Patrícia Poeta pela repercussão do episódio e agradeceu o carinho recebido desde que as imagens começaram a circular nas redes sociais.

“Estou bem e falando direito. @patriciapoeta , desculpe o auê! Nos encontramos em breve, assim que The good doctor me liberar. Obrigado por tanto carinho e orações. A gente se vê em breve direto de algum lugar dos States”, completou.

Por recomendação médica, Escobar não acompanhará a equipe da Globo na viagem para Miami. A decisão foi tomada como medida de precaução enquanto o jornalista permanece em observação e conclui os exames.

A seleção brasileira enfrenta a Escócia nesta quarta-feira, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A Globo ainda não informou quando Escobar voltará às entradas ao vivo na cobertura esportiva.