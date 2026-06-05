Ancelotti confirma mudanças e testa novas opções do Brasil contra o Egito

247 - O técnico Carlo Ancelotti confirmou mudanças na seleção brasileira para o amistoso diante do Egito, que será disputado em Cleveland, nos Estados Unidos. A partida faz parte da preparação da equipe para a Copa do Mundo de 2026 e servirá como mais uma oportunidade para o treinador avaliar alternativas dentro do elenco.

De acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo, o comandante italiano definiu alterações importantes na formação titular após uma semana marcada por testes e observações durante os treinamentos realizados em Nova Jersey. A estratégia tem como foco ampliar o leque de opções da equipe e dar mais tempo de jogo a atletas que ainda buscam espaço na seleção.

Entre as novidades confirmadas por Ancelotti estão as entradas de Douglas Santos, Lucas Paquetá e Igor Thiago. Além deles, Léo Pereira começará entre os titulares e formará a dupla de zaga ao lado de Marquinhos, capitão da equipe.

Ancelotti amplia testes na preparação

A preparação brasileira nos Estados Unidos foi marcada por diferentes formações e experiências promovidas pela comissão técnica. Ao longo dos treinamentos, Ancelotti observou alternativas em diversos setores do campo em busca de maior competitividade e profundidade no elenco.

Lucas Paquetá e Igor Thiago receberão uma oportunidade no setor ofensivo, enquanto Douglas Santos iniciará a partida na lateral esquerda. Na defesa, Léo Pereira assume a vaga ao lado de Marquinhos, reforçando o processo de avaliação de jogadores para os próximos compromissos da seleção.

Outra mudança confirmada ocorrerá no gol. Assim como aconteceu no amistoso contra o Panamá, haverá ampla utilização do elenco durante a partida. Com a possibilidade de realizar até 11 substituições, Weverton será utilizado no segundo tempo.

Escalação provável para o amistoso

Com as alterações anunciadas pelo treinador, a provável formação da seleção brasileira para enfrentar o Egito conta com: Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Igor Thiago.

Apesar das mudanças, Ancelotti deixou claro que as escolhas para o amistoso não representam uma definição da equipe titular para a estreia da Copa do Mundo contra o Marrocos. O objetivo principal segue sendo a observação de diferentes atletas e a distribuição equilibrada de minutos entre os convocados.

A comissão técnica ainda comandará uma última atividade antes da viagem para Cleveland. O treinamento final servirá para ajustes táticos e definições pontuais antes do compromisso diante dos egípcios.

Situação de Neymar segue indefinida

Enquanto parte do grupo embarca para Cleveland, Neymar permanecerá em recuperação da lesão na panturrilha direita e não acompanhará a delegação neste momento.

Segundo revelou Ancelotti, o atacante passará por uma ressonância magnética no sábado. O exame será determinante para avaliar sua evolução física e definir se ele poderá ser incorporado ao elenco já na próxima semana.

A expectativa da comissão técnica é contar com um diagnóstico mais preciso após a realização do exame, permitindo uma decisão sobre o retorno do camisa 10 às atividades com a seleção brasileira durante a reta final da preparação para a Copa do Mundo de 2026.