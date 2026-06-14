Austrália vence Turquia na estreia da Copa do Mundo

247 - A Austrália começou sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 com uma vitória convincente sobre a Turquia. Na madrugada deste domingo (14), os Socceroos derrotaram os europeus por 2 a 0, no Estádio de Vancouver, no Canadá, em partida válida pelo Grupo D do torneio.

Os gols australianos foram marcados por Nestory Irankunda e Connor Metcalfe, enquanto o goleiro Patrick Beach teve atuação decisiva para assegurar o resultado diante da forte pressão turca.

Segundo a CNN Brasil, com o triunfo, a Austrália soma seus primeiros três pontos e ocupa a segunda colocação da chave, atrás apenas dos Estados Unidos, que venceram o Paraguai por 4 a 1 na rodada de abertura.

A partida começou com a Turquia controlando as ações ofensivas. Aos sete minutos, Arda Güler levou perigo em finalização que passou ao lado do gol. Pouco depois, Ferdi Kadioglu também tentou de longa distância, mas sem sucesso. O domínio turco continuou e, aos 26 minutos, Güler voltou a aparecer, desta vez exigindo defesa de Patrick Beach.

Apesar da pressão adversária, foi a Austrália quem abriu o placar. Aos 27 minutos, Paul Okon-Engstler lançou Nestory Irankunda em velocidade. O atacante avançou, superou a marcação e finalizou com precisão para fazer 1 a 0 em uma bela jogada individual.

A resposta turca veio rapidamente. Aos 30 minutos, Abdülkerim Bardakci arriscou de muito longe e obrigou Beach a realizar uma grande defesa. A bola ainda tocou na trave antes de sair. Antes do intervalo, Irankunda quase ampliou em contra-ataque, mas foi parado pelo goleiro Ugurcan Çakir.

Na volta para o segundo tempo, a Turquia intensificou a pressão em busca do empate. Logo no primeiro minuto, Hakan Çalhanoglu finalizou para mais uma intervenção segura de Beach. Arda Güler também levou perigo em cobrança de falta aos 12 minutos, novamente defendida pelo goleiro australiano.

A equipe europeia seguiu atacando e criou outras oportunidades importantes, mas encontrou dificuldades para superar o sistema defensivo australiano. Quando conseguiu chegar ao gol, Patrick Beach apareceu para garantir a vantagem dos Socceroos.

Aos 30 minutos da etapa final, a Austrália aproveitou uma das poucas oportunidades ofensivas que teve no segundo tempo para definir o confronto. Connor Metcalfe recebeu na intermediária, avançou sem marcação e bateu colocado no canto, ampliando para 2 a 0.

Nem mesmo a sequência de investidas turcas nos minutos finais foi suficiente para mudar o panorama da partida. Kerem Aktürkoglu e Çalhanoglu ainda tentaram diminuir a diferença, mas voltaram a esbarrar em Beach, um dos destaques do duelo ao lado do zagueiro Harry Souttar.

Agora, a seleção australiana volta a campo na próxima sexta-feira (19), às 16h (horário de Brasília), quando enfrentará os Estados Unidos em confronto direto pela liderança do Grupo D. A Turquia buscará a recuperação diante do Paraguai, em partida marcada para sábado (20), à meia-noite.