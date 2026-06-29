Brasil enfrenta Noruega ou Costa do Marfim nas oitavas da Copa do Mundo

247 - A seleção brasileira já conhece o caminho para a próxima fase da Copa do Mundo de 2026. Depois de vencer o Japão nesta segunda-feira (29) no estádio NRG, em Houston, e garantir vaga nas oitavas de final, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará, no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), a vencedora do confronto entre Noruega e Costa do Marfim.

Segundo informações publicadas pela Folha de S.Paulo, a definição do adversário ocorrerá nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília), no estádio AT&T, em Dallas. O duelo colocará frente a frente a Noruega, segunda colocada do Grupo I, e a Costa do Marfim, vice-líder do Grupo E.

Independentemente do classificado, o Brasil terá pela frente um rival que mostrou consistência durante a fase de grupos. As duas seleções avançaram na segunda colocação de suas respectivas chaves e chegam embaladas pela campanha construída no Mundial.

A Noruega aparece como uma equipe equilibrada e dona de um dos ataques mais perigosos da competição. O principal destaque é o atacante Erling Haaland, de 25 anos, que marcou quatro gols em apenas dois jogos na fase de grupos e lidera o setor ofensivo da equipe.

Antes da fase eliminatória, o técnico Ståle Solbakken optou por preservar seus principais jogadores na partida contra a França. A estratégia terminou com uma derrota por 4 a 1, mas a seleção já havia assegurado a classificação graças às vitórias por 4 a 1 sobre o Iraque e por 3 a 2 diante do Senegal.

Agora, resta saber se a decisão de poupar titulares trará benefícios para o confronto decisivo diante da Costa do Marfim.

Costa do Marfim aposta na força defensiva

A seleção marfinense também avançou como segunda colocada de seu grupo, repetindo a campanha da Noruega. A equipe venceu o Equador por 1 a 0 e superou Curaçao por 2 a 0, sendo derrotada apenas pela Alemanha por 2 a 1.

Embora conte com atletas que atuam em importantes clubes do futebol europeu, a Costa do Marfim tem características diferentes das dos noruegueses. Seu principal ponto forte é a organização defensiva, aspecto que poderá ser determinante para conter Haaland e o ataque adversário.

Caso avance às oitavas, a seleção africana promete impor dificuldades ao Brasil com um sistema defensivo sólido e disciplinado.

Brasil chega em evolução ao mata-mata

Após um início de Mundial marcado por atuações que levantaram questionamentos sobre o desempenho da equipe, a seleção brasileira mostrou crescimento ao longo da competição. O time evoluiu rodada após rodada, terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C e confirmou a classificação ao eliminar o Japão na fase de 32 seleções.

Com metade da Copa do Mundo já disputada, o Brasil está a quatro partidas da conquista do hexacampeonato. O próximo compromisso será decisivo para manter vivo o sonho de levantar o sexto título mundial e confirmar a evolução apresentada pela equipe sob o comando de Carlo Ancelotti.