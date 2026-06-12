Canadá e EUA recebem nesta sexta novas cerimônias da Copa após festa inaugural no México

247 - Canadá e Estados Unidos recebem nesta sexta-feira (12) novas cerimônias de abertura da Copa 2026 após a festa inaugural no México, em uma edição histórica do torneio, a primeira disputada em três países-sede. As informações são do g1.

As duas celebrações ocorrerão antes das estreias das seleções anfitriãs em seus respectivos países e terão apresentações de artistas internacionais como Anitta, Katy Perry, Lisa, Rema, Tyla, Alanis Morissette e Michael Bublé.

A primeira cerimônia da Copa do Mundo 2026 foi realizada nesta quinta-feira (11), no México. O evento contou com shows de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla. Shakira e Burna Boy também participaram da festa, interpretando a música oficial do torneio.

Nesta sexta, será a vez de Canadá e Estados Unidos completarem a sequência de eventos de abertura. As cerimônias seguem o formato definido para a competição, que pela primeira vez terá três sedes nacionais e três celebrações inaugurais.

Cerimônia no Canadá será em Toronto

A segunda cerimônia de abertura da Copa 2026 acontece em Toronto, no Canadá, antes da estreia da seleção canadense contra a Bósnia e Herzegovina. A partida está marcada para as 16h, no horário de Brasília.

O evento festivo começará às 14h30, também pelo horário de Brasília, no BMO Field. A transmissão será feita pela Cazé TV.

Entre as atrações confirmadas para a cerimônia canadense estão Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.

A escolha de Toronto reforça o peso simbólico da participação canadense como uma das sedes do Mundial. O evento antecede o primeiro compromisso do país na competição e marca a abertura oficial da Copa em território canadense.

Cerimônia nos Estados Unidos terá Anitta e Katy Perry

Nos Estados Unidos, a cerimônia de abertura será realizada no SoFi Stadium, em Los Angeles. A festa está prevista para começar às 20h30, uma hora e meia antes da partida entre Estados Unidos e Paraguai, marcada para as 22h, no horário de Brasília.

As apresentações em solo americano terão Katy Perry, Future, Lisa, Rema, Tyla e a brasileira Anitta. A cantora brasileira divide os vocais da música “Goals” com o nigeriano Rema e a rapper tailandesa Lisa.

A cerimônia dos Estados Unidos terá transmissão da Globo, ge tv, sportv, NSports, SBT e Cazé TV.

O evento em Los Angeles será o terceiro e último da série de cerimônias de abertura da Copa 2026. Assim como nas demais sedes, a apresentação antecede a estreia da seleção anfitriã no torneio.

Onde assistir às cerimônias da Copa 2026

A cerimônia de abertura no Canadá será transmitida pela Cazé TV a partir das 14h30 desta sexta-feira, direto do BMO Field, em Toronto.

Já a cerimônia nos Estados Unidos terá início às 20h30 e poderá ser acompanhada pela Globo, ge tv, sportv, NSports, SBT e Cazé TV. O evento será realizado no SoFi Stadium, em Los Angeles.

Além das cerimônias, a cobertura dos jogos da Copa do Mundo 2026 terá transmissão pela Globo, ge tv, sportv, NSports, SBT e Cazé TV. O ge também acompanhará os lances em tempo real.

Brasil estreia neste sábado contra o Marrocos

A Seleção Brasileira estreia na Copa 2026 neste sábado (13), às 19h, contra o Marrocos. A partida será disputada no Estádio MetLife, na região de New Jersey-Nova York, nos Estados Unidos.

O segundo compromisso do Brasil será contra o Haiti, no dia 19 de junho, uma sexta-feira, às 21h30, no horário de Brasília. O jogo ocorrerá no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Na terceira rodada da fase de grupos, a seleção brasileira enfrentará a Escócia no dia 24 de junho, uma quarta-feira, às 19h, no horário de Brasília. A partida será realizada no Hard Rock Stadium, em Miami.

Caso termine a fase de grupos na liderança da chave, o Brasil enfrentará nas oitavas de final o segundo colocado do Grupo F, formado por Holanda, Japão, Tunísia e Suécia. A primeira colocação também permitiria à seleção brasileira permanecer nos Estados Unidos durante a sequência da competição.