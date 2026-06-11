Cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026: veja horário e onde assistir

247- A cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 será realizada nesta quinta-feira (11), no estádio Azteca, na Cidade do México, antes da partida entre México e África do Sul, que marca o início oficial da competição. O evento está previsto para começar às 14h30, no horário de Brasília, e terá apresentações musicais de artistas internacionais, entre eles Shakira e Burna Boy.

A abertura antecede o primeiro jogo do Mundial, marcado para as 16h. A cerimônia será transmitida pela TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, GeTV, pelo Globoplay, e CazéTV, no YouTube.

A presença de Shakira é um dos principais destaques da abertura. A cantora colombiana participará pela terceira vez de cerimônias oficiais ligadas à Copa do Mundo. Ao lado do cantor nigeriano Burna Boy, ela interpreta “Dai Dai”, música oficial da Copa do Mundo 2026.

Além de Shakira e Burna Boy, a cerimônia no México contará com outros nomes da música internacional e latino-americana. Estão previstas apresentações de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

A abertura no estádio Azteca terá importância simbólica para o torneio. O México será o primeiro dos três países-sede a receber uma cerimônia oficial da Copa do Mundo 2026, que também terá eventos no Canadá e nos Estados Unidos no dia seguinte.

O jogo de abertura, entre México e África do Sul, será disputado logo após o espetáculo musical. A partida está marcada para as 16h, no horário de Brasília, também no estádio Azteca.

Onde assistir à cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 poderá ser acompanhada em canais de TV aberta, TV por assinatura e plataformas digitais. Na televisão, a transmissão será feita por Globo, SBT, SporTV e N Sports.

No streaming, o evento será exibido pela GeTV, disponível no Globoplay, e pela CazéTV, no YouTube.

A programação oficial da cerimônia no México começa às 14h30, pelo horário de Brasília. Em seguida, às 16h, México e África do Sul entram em campo para a primeira partida da Copa do Mundo 2026.

Canadá e Estados Unidos terão aberturas no dia seguinte

As cerimônias nos outros dois países-sede ocorrerão na sexta-feira (12). No Canadá, a abertura será realizada em Toronto antes da partida entre Canadá e Bósnia.

Entre as atrações anunciadas para o evento canadense estão Michael Bublé, Alanis Morissette e Alessia Cara. Também foram divulgados nomes como Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.

Nos Estados Unidos, a cerimônia será realizada em Los Angeles antes do confronto entre Estados Unidos e Paraguai. A programação terá Katy Perry como uma das principais atrações.

A cantora norte-americana se apresentará ao lado do rapper Future, do DJ Sanjoy, da brasileira Anitta e da paraguaia Marilina Bogado. A cantora tailandesa Lisa, integrante do grupo de K-pop Blackpink, também está entre os nomes confirmados.

Ficha técnica da cerimônia de abertura

Data: 11 de junho de 2026.

Horário: 14h30, no horário de Brasília.

Local: Estádio Azteca, na Cidade do México.

Jogo de abertura: México x África do Sul.

Horário da partida: 16h, no horário de Brasília.

Transmissão na TV: Globo, SBT, SporTV e N Sports.

Transmissão no streaming: GeTV, pelo Globoplay, e CazéTV, no YouTube.