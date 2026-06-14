Costa do Marfim marca no fim e estreia com vitória sobre o Equador

247 - A Costa do Marfim venceu o Equador por 1 a 0 neste domingo (14), no Estádio da Filadélfia, na Pensilvânia, pela primeira rodada do grupo E da Copa do Mundo de 2026. O resultado foi definido apenas aos 44 minutos do segundo tempo, quando Diallo aproveitou cruzamento de Singo e garantiu a vitória marfinense.

A partida foi marcada pela insistência equatoriana no ataque e pela falta de precisão nas finalizações decisivas, com três bolas na trave ao longo do confronto. O castigo veio nos minutos finais, em uma jogada rápida pela direita que decidiu o placar.

Depois de um primeiro tempo sem gols, o Equador voltou mais agressivo para a etapa final e criou chances claras. Valencia recebeu passe de Gonzalo Plata pela esquerda e finalizou com força, mesmo sem muito ângulo, mas a bola explodiu na trave direita do goleiro Yahia Fofana.

Pouco depois, a Costa do Marfim também levou perigo em chute potente de Diomandé, que acertou o travessão. O lance mostrou que, apesar da pressão equatoriana, a seleção africana também tinha capacidade de responder em velocidade e incomodar a defesa adversária.

Aos 23 minutos, Gonzalo Plata voltou a ser protagonista em uma boa chegada do Equador. O atacante trouxe a jogada para o meio, ajeitou para a perna esquerda e arriscou de fora da área, obrigando Fofana a fazer boa defesa. A partir desse momento, porém, o ritmo caiu, e as duas equipes passaram a atuar com mais cautela.

Com menos espaços e mais preocupação em evitar erros, o jogo perdeu intensidade técnica na reta final. O Equador, que havia acumulado as melhores oportunidades, não conseguiu transformar a superioridade em gol. A Costa do Marfim, por sua vez, manteve-se viva na partida e esperou o momento certo para definir o resultado.

Aos 44 minutos do segundo tempo, Singo avançou em velocidade pelo lado direito e cruzou para a área. Diallo apareceu livre para concluir de chapa, no canto, e marcou o gol da vitória marfinense. O lance puniu a falta de eficiência do Equador e deu à Costa do Marfim três pontos importantes na abertura de sua campanha.

Ficha técnica

Costa do Marfim 1 x 0 Equador

Campeonato: Copa do Mundo 2026, 1ª rodada do grupo E.

Data: domingo (14).

Local: Estádio da Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos.

Horário: 20h, de Brasília.

Árbitro: François Letexier, da França.

VAR: Jarred Gillett, da Inglaterra.

Cartões amarelos: Seko Fofana, Franck Kessié e Guéla Doué, da Costa do Marfim; Porozo, do Equador.

Gol: Diallo, aos 44 minutos do segundo tempo.

Costa do Marfim: Yahia Fofana; Guéla Doué, Kossounou, Singo, Agbadou e Konan; Diomandé, Seko Fofana, Sangaré, Kessié, Bazoumana Touré, Diallo, Pépé, Oulai, Wahí e Bonny. Técnico: Emerse Faé.