Jogador do Canadá quebra a perna contra o Catar (imagens fortes)

247 - O volante Koné, da seleção canadense, sofreu uma grave lesão durante a partida contra o Catar, nesta quinta-feira, 18 de junho, pela Copa do Mundo de 2026, em Vancouver. O jogador fraturou a perna esquerda após uma entrada de Madibo no início do segundo tempo, em um lance que provocou forte comoção entre atletas, comissão técnica e torcedores

A cena ocorreu aos cinco minutos da etapa final. Koné, camisa 8 do Canadá, recebeu uma entrada de Madibo e caiu no gramado imediatamente. A reação dos jogadores das duas seleções indicou a gravidade do lance, com atletas levando as mãos à cabeça enquanto o atendimento médico era acionado.

O estádio em Vancouver ficou em silêncio durante a paralisação. A tensão tomou conta do campo, e o atacante Jonathan David, companheiro de Koné na seleção canadense, foi flagrado chorando enquanto aguardava a assistência ao volante.

Após o lance, Madibo recebeu cartão vermelho direto e foi expulso da partida. A decisão da arbitragem aumentou o clima de tensão no confronto e antecedeu uma confusão entre integrantes dos bancos de reservas das duas seleções.

Koné recebeu atendimento ainda no gramado e foi retirado de maca. Ao deixar o campo, o volante canadense foi aplaudido pela torcida presente no estádio, em uma demonstração de solidariedade após a cena considerada forte.

Pelas imagens da transmissão, o lance não parecia, em um primeiro momento, marcado por violência extrema. Madibo tentou desarmar o adversário em duas jogadas consecutivas. A fratura aparenta ter ocorrido no segundo contato, quando o pé esquerdo de Koné estava apoiado no gramado.

Ainda assim, não foi possível identificar com precisão, pelas imagens disponíveis, o instante exato em que a lesão aconteceu. A gravidade da cena só ficou evidente após a queda do jogador e a reação imediata dos atletas em campo.

A partida entre Canadá e Catar foi interrompida por vários minutos para que Koné recebesse atendimento médico. O episódio alterou o ambiente do jogo e deixou a disputa em segundo plano diante da preocupação com o estado de saúde do volante.

Até a última atualização, não haviam sido divulgadas informações oficiais sobre a gravidade completa da lesão nem sobre o prazo estimado de recuperação do jogador. Também não foram informados detalhes sobre exames complementares ou eventual necessidade de procedimento cirúrgico.

A lesão de Koné marcou uma das cenas mais impactantes da Copa do Mundo de 2026 até o momento. O episódio mobilizou companheiros, adversários e torcedores, que reagiram com apreensão à saída do jogador de campo.