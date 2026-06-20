Jogador do Paraguai pega relógio de árbitro em meio a confusão na Copa (vídeo)

247 - A vitória do Paraguai sobre a Turquia por 1 a 0, pela fase de grupos da Copa do Mundo, ficou marcada por um episódio inusitado protagonizado pelo meia Matías Galarza. Além de marcar o gol que garantiu os três pontos para a seleção sul-americana, o jogador foi flagrado usando no pulso o relógio do árbitro da partida durante uma confusão em campo.

As imagens da transmissão mostraram Galarza com o relógio do árbitro salvadorenho Iván Barton após o acessório cair no gramado em meio a uma briga generalizada entre atletas das duas equipes. O episódio aconteceu aos 45 minutos da etapa inicial, logo depois de uma disputa de bola envolvendo Isidro Pitta, do Paraguai, e Ismail Yuksek, da Turquia.

Durante a confusão, o relógio utilizado pelo árbitro para o controle do tempo da partida acabou se soltando e caiu no campo. Em seguida, Galarza recolheu o objeto, colocou-o no próprio pulso e permaneceu com ele por um curto período antes que a situação fosse normalizada.

O lance rapidamente repercutiu nas redes sociais e chamou a atenção dos torcedores que acompanhavam o confronto, especialmente porque ocorreu em um momento de forte tensão entre os jogadores das duas seleções.

A briga entre paraguaios e turcos teve consequências disciplinares importantes. Após analisar os acontecimentos, Iván Barton expulsou o meia Miguel Almirón, do Paraguai.

De acordo com o relato da partida, Almirón discutiu com um adversário enquanto mantinha a mão cobrindo a boca. A atitude passou a ser enquadrada pelas novas diretrizes da Fifa como passível de cartão vermelho em determinadas circunstâncias.

O árbitro foi chamado pelo VAR para revisar o lance e, após a análise das imagens, decidiu aplicar a expulsão ao jogador paraguaio.

Galarza decidiu a partida

Apesar do episódio envolvendo o relógio do árbitro, Matías Galarza teve papel decisivo dentro de campo. O meia foi o autor do único gol do confronto, garantindo a vitória por 1 a 0 do Paraguai sobre a Turquia e sendo apontado como o destaque da partida.

Com atuação determinante e participação em uma das cenas mais curiosas da Copa do Mundo até agora, o jogador acabou se tornando um dos assuntos mais comentados entre torcedores e nas redes sociais após o apito final.