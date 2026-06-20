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      Jogador do Paraguai pega relógio de árbitro em meio a confusão na Copa (vídeo)

      Autor do gol da vitória paraguaia foi flagrado com acessório do árbitro Iván Barton após briga generalizada que terminou com expulsão de Miguel Almirón

      Jogador do Paraguai pega relógio de árbitro em meio a confusão na Copa (vídeo) (Foto: Reprodução)
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      247 - A vitória do Paraguai sobre a Turquia por 1 a 0, pela fase de grupos da Copa do Mundo, ficou marcada por um episódio inusitado protagonizado pelo meia Matías Galarza. Além de marcar o gol que garantiu os três pontos para a seleção sul-americana, o jogador foi flagrado usando no pulso o relógio do árbitro da partida durante uma confusão em campo.

      As imagens da transmissão mostraram Galarza com o relógio do árbitro salvadorenho Iván Barton após o acessório cair no gramado em meio a uma briga generalizada entre atletas das duas equipes. O episódio aconteceu aos 45 minutos da etapa inicial, logo depois de uma disputa de bola envolvendo Isidro Pitta, do Paraguai, e Ismail Yuksek, da Turquia.

      Durante a confusão, o relógio utilizado pelo árbitro para o controle do tempo da partida acabou se soltando e caiu no campo. Em seguida, Galarza recolheu o objeto, colocou-o no próprio pulso e permaneceu com ele por um curto período antes que a situação fosse normalizada.

      O lance rapidamente repercutiu nas redes sociais e chamou a atenção dos torcedores que acompanhavam o confronto, especialmente porque ocorreu em um momento de forte tensão entre os jogadores das duas seleções.

      A briga entre paraguaios e turcos teve consequências disciplinares importantes. Após analisar os acontecimentos, Iván Barton expulsou o meia Miguel Almirón, do Paraguai.

      De acordo com o relato da partida, Almirón discutiu com um adversário enquanto mantinha a mão cobrindo a boca. A atitude passou a ser enquadrada pelas novas diretrizes da Fifa como passível de cartão vermelho em determinadas circunstâncias.

      O árbitro foi chamado pelo VAR para revisar o lance e, após a análise das imagens, decidiu aplicar a expulsão ao jogador paraguaio.

      Galarza decidiu a partida

      Apesar do episódio envolvendo o relógio do árbitro, Matías Galarza teve papel decisivo dentro de campo. O meia foi o autor do único gol do confronto, garantindo a vitória por 1 a 0 do Paraguai sobre a Turquia e sendo apontado como o destaque da partida.

      Com atuação determinante e participação em uma das cenas mais curiosas da Copa do Mundo até agora, o jogador acabou se tornando um dos assuntos mais comentados entre torcedores e nas redes sociais após o apito final.

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