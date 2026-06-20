Paraguai vence Turquia com gol mais rápido da Copa e segue vivo na disputa

247 - O Paraguai conquistou uma vitória decisiva por 1 a 0 sobre a Turquia na Copa do Mundo de 2026 e manteve vivas as chances de classificação para as oitavas de final. A partida foi disputada no Bay Area Stadium, em São Francisco, e teve como grande destaque o gol relâmpago de Matías Galarza, marcado logo nos primeiros instantes do confronto.

De acordo com informações divulgadas pela teleSUR, com base em dados de agências de notícias, o meio-campista paraguaio balançou as redes aos 64 segundos de jogo, registrando o gol mais rápido desta edição do Mundial.

O lance precoce acabou sendo suficiente para definir o resultado da partida. Mesmo pressionado durante boa parte do confronto, o Paraguai conseguiu preservar a vantagem mínima e garantir seus primeiros três pontos na competição.

A situação da equipe sul-americana, no entanto, se complicou ainda antes do intervalo. Miguel Almirón recebeu cartão vermelho e deixou os paraguaios com um jogador a menos. A expulsão ocorreu após um incidente envolvendo o atacante e o defensor turco Mert Müldur, em uma decisão da arbitragem que gerou debate ao longo da partida.

Apesar da inferioridade numérica, a seleção paraguaia resistiu à pressão turca e assegurou uma vitória fundamental para suas pretensões no Grupo D. Com o resultado, o Paraguai alcança três pontos e sobe para a terceira colocação da chave.

Do outro lado, a Turquia segue sem pontuar na competição. Após também ter sido derrotada pela Austrália na rodada anterior, a equipe vê suas possibilidades de avançar para a fase eliminatória ficarem significativamente mais difíceis.

Enquanto isso, os Estados Unidos já garantiram vaga na próxima fase do torneio após vencerem seus dois compromissos iniciais na fase de grupos, consolidando-se como uma das seleções classificadas às oitavas de final.