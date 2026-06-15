Polêmica entre Romário e Fernanda Gentil ganha novo capítulo

247 - Romário se manifestou depois de receber críticas por uma resposta dada à apresentadora Fernanda Gentil após o empate entre Brasil e Marrocos. As informações são da coluna Fábia Oliveira, no Metrópoles.

“Houve um ruído na imprensa em relação à fala da Fernanda Gentil, de que eu teria sido rude, grosso. A Fernanda é uma das 10 pessoas que mais conhece futebol no nosso país. Tenho um respeito muito grande por ela e ela é uma das únicas pessoas que, quando fala o que vê, fala a verdade”, afirmou Romário.

O ex-atacante também classificou a situação como um desencontro e voltou a elogiar a apresentadora. Ao encerrar o recado, reforçou sua admiração pelo trabalho de Fernanda Gentil.

“Você é foda!”, disse Romário.

A polêmica começou após o empate entre Brasil e Marrocos, no último sábado (13/6), durante a cobertura da Copa do Mundo pela CazéTV. Na ocasião, Fernanda Gentil questionou Romário se o resultado poderia ser visto como uma derrota para a Seleção Brasileira.

Ao responder, o ex-jogador afirmou que quem pensava daquela forma “não entendia de futebol”. A frase provocou críticas de internautas, que entenderam a declaração como uma resposta direta e dura à jornalista.

Fernanda Gentil, no entanto, minimizou a repercussão e afirmou, ao vivo na CazéTV, que não se sentiu ofendida pela fala de Romário. A apresentadora também negou que tenha havido qualquer desentendimento entre os dois.

“Para mim não foi assim como vocês estão imaginando, ou como pode ter parecido. Ali na hora, né? A gente está com ponto no ouvido, muito barulho, jogo, aquela coisa, o diretor falando, e ele respondendo ali, e a gente naquele clima maravilhoso. Eu e o Romário já trabalhamos juntos em outras oportunidades, nos conhecemos pessoa

lmente”, explicou.

A apresentadora disse ainda que só percebeu a dimensão da repercussão depois de deixar a transmissão e acompanhar os comentários nas redes sociais.

“E aí, enfim, saiu do jogo, cheguei em casa e começou a pipocar uma coisa ou outra: ‘Romário grosseiro’, ‘estúpido’… Gente, não foi isso e, em nenhuma das respostas, não foi isso que ele quis dizer”, afirmou.

O esclarecimento dos dois reduziu o tom da controvérsia em torno da transmissão. Enquanto Romário reforçou o respeito pela jornalista, Fernanda Gentil sustentou que a fala do ex-jogador foi interpretada de maneira diferente do contexto em que ocorreu.