Quem é o ex-craque da Copa preso em aeroporto no Rio antes de embarcar para o mundial

247 - O ex-jogador Ricardo Rocha, zagueiro tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, foi detido na manhã desta quarta-feira (10), no Rio de Janeiro, em razão de um mandado de prisão civil relacionado a uma dívida de pensão alimentícia. As informações são do Metrópoles.

O ex-atleta foi abordado por autoridades no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, quando se preparava para embarcar rumo aos Estados Unidos, onde participaria da cobertura da Copa do Mundo.

A ordem de prisão foi expedida pela 16ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O mandado tem relação com uma dívida de pensão alimentícia acumulada, no valor de R$ 2.414,57, atualizada pela última vez em dezembro de 2024.

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De acordo com as informações divulgadas, a ordem tinha validade até abril de 2028 e previa que Ricardo Rocha deveria ser colocado em liberdade de forma imediata após o cumprimento do prazo de 45 dias, desde que não houvesse outros impedimentos ou novas ordens de prisão em seu nome.

Defesa diz que prisão foi revogada

Após a repercussão do caso, a defesa de Ricardo Rocha informou que a situação decorreu de uma divergência relacionada ao cumprimento de uma decisão judicial. Os advogados afirmaram ainda que a medida já foi revogada pela Justiça.

“NOTA À IMPRENSA

Em razão das notícias veiculadas nesta data envolvendo o nome de Ricardo Rocha, sua defesa vem esclarecer que o episódio decorreu de uma divergência relacionada aos valores apontados no cumprimento da decisão judicial, questão que foi imediatamente submetida à análise e esclarecida perante o Poder Judiciário.

Após os esclarecimentos apresentados pela defesa, a medida foi prontamente revogada, restabelecendo-se a normalidade da situação.

Ricardo Rocha lamenta que uma questão de natureza estritamente processual, envolvendo informações protegidas por segredo de justiça, tenha sido exposta de forma precipitada e com enfoque sensacionalista, antes da conclusão dos esclarecimentos necessários.

O ex-atleta sempre pautou sua trajetória pelo respeito às instituições, transparência e cumprimento de suas obrigações, permanecendo à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos cabíveis.

Com a revogação da medida, Ricardo Rocha segue normalmente sua agenda profissional, inclusive sua viagem aos Estados Unidos, onde participará da cobertura da Copa do Mundo.”

Caso envolve reconhecimento de paternidade

A disputa judicial envolvendo Ricardo Rocha veio a público depois que o ex-jogador reconheceu judicialmente, em janeiro de 2024, a paternidade de Victória Valente, então com 24 anos.

Desde o reconhecimento, a relação entre as partes passou a ser discutida na Justiça. O processo envolve temas como pensão alimentícia, convivência familiar e responsabilidades financeiras.

No ano passado, Cláudia, mãe de Victória, passou a afirmar que Ricardo Rocha não estaria cumprindo integralmente suas obrigações financeiras. Segundo ela, a Justiça determinou o aumento da pensão alimentícia da jovem, que é pessoa com deficiência, de quatro para seis salários mínimos.

Cláudia afirma, no entanto, que o reajuste ainda não teria sido aplicado. Ricardo Rocha, por sua vez, sustenta que está em dia com todos os pagamentos estabelecidos judicialmente.

Disputa também envolve tratamento e estudos

A disputa ganhou novos desdobramentos após Victória ser internada em uma clínica psiquiátrica depois de uma crise relacionada a transtornos psicológicos.

Cláudia afirmou que o tratamento gerou despesas de cerca de R$ 12 mil e alegou não ter recebido apoio financeiro do ex-atleta. Na ocasião, a defesa de Ricardo Rocha declarou que as obrigações previstas no acordo estavam sendo cumpridas e que decisões relacionadas à internação teriam ocorrido sem comunicação prévia.

Mais recentemente, a mãe de Victória relatou que a filha enfrentou dificuldades para retomar os estudos. Inicialmente, ela afirmou que a jovem estava fora da escola por falta de pagamento de uma matrícula em uma instituição particular.

Depois, Cláudia divulgou um vídeo em que Victória relatou ter sido impedida de permanecer no ensino regular da rede pública por ser maior de idade, sendo direcionada à educação de jovens e adultos.

Em resposta, Ricardo Rocha afirmou que os gastos com educação já estão incluídos na pensão alimentícia e negou responsabilidade direta por questões administrativas relacionadas à matrícula ou à permanência escolar.

Ricardo Rocha integrou a Seleção Brasileira campeã da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Segundo a defesa, após a revogação da medida, o ex-jogador seguirá sua agenda profissional normalmente, incluindo a viagem ao país onde atuará na cobertura do Mundial.