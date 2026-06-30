Quem é o torcedor japonês que viralizou após surtar na arquibancada com derrota

247 - O streamer e influenciador digital japonês Gamix viralizou nas redes sociais após reagir com um grito de frustração à eliminação do Japão para o Brasil na Copa do Mundo de 2026. A cena ocorreu nas arquibancadas, logo depois do gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos do segundo tempo, que garantiu a vitória brasileira por 2 a 1.

As informações foram publicadas pelo UOL. Segundo a publicação, Gamix acompanhava a partida no estádio e se tornou um dos personagens mais comentados do jogo depois que torcedores brasileiros registraram sua reação à virada da seleção comandada por Carlo Ancelotti.

O lance que provocou a reação aconteceu nos minutos finais. O Japão havia aberto o placar e ficou perto de avançar no Mundial, mas o Brasil empatou na segunda etapa com Casemiro e virou já nos acréscimos, com Gabriel Martinelli. O resultado classificou a seleção brasileira para as oitavas de final.

Nas imagens que circularam nas redes sociais, Gamix aparece no meio da torcida brasileira, visivelmente frustrado com o gol da virada. Antes de gritar, ele entrega o celular a outro torcedor. Em seguida, reage ao desfecho da partida enquanto brasileiros ao redor dele brincam com a situação.

O clima no vídeo, apesar da frustração do japonês, foi de interação entre torcedores. Brasileiros se aproximaram do influenciador para consolá-lo e também para brincar com a cena. Em determinado momento, uma bandeira do Brasil chegou a ser colocada sobre ele.

Gamix tem 18 anos e acumula grande audiência nas redes sociais. Identificado como @gamix.o7, o influenciador tem cerca de 250 mil seguidores no Instagram e mais de 1 milhão de inscritos no YouTube.

No Japão, o jovem é conhecido principalmente por vídeos de vlogs e desafios rápidos voltados ao público jovem. Durante o duelo contra o Brasil, ele chegou a fazer uma transmissão ao vivo com suas reações ao jogo.

Ao longo da partida, Gamix também comentou dificuldades técnicas na transmissão. No intervalo, pediu desculpas aos seguidores pela qualidade do vídeo e explicou que a conexão de internet sem fio do estádio estava pior do que esperava.

A eliminação japonesa teve contornos dramáticos. A seleção asiática esteve à frente no placar e conseguiu segurar o Brasil durante boa parte do confronto, mas não resistiu à pressão brasileira na etapa final.

Com o empate de Casemiro, o Brasil retomou o controle emocional da partida e aumentou a pressão sobre a defesa japonesa. Já nos acréscimos, Martinelli marcou o gol decisivo e transformou a frustração japonesa em festa brasileira nas arquibancadas.

A vitória por 2 a 1 levou o Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo. Agora, a seleção brasileira aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega para conhecer seu próximo adversário no torneio.

O vídeo de Gamix se espalhou rapidamente por perfis esportivos e páginas de humor, especialmente entre torcedores brasileiros. A reação espontânea do influenciador virou um dos símbolos da classificação dramática do Brasil e da eliminação dolorosa do Japão no Mundial.