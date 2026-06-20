Raphinha está fora da Copa? Nova lesão na coxa gera rumores sobre possível corte

247 - Segundo publicação feita no X pelo perfil Futmais | Menino Fut, o atacante Raphinha estaria fora da Copa do Mundo após sofrer uma nova lesão na coxa direita. O conteúdo foi divulgado em tempo real na plataforma e repercutiu entre torcedores e perfis esportivos na rede social.

De acordo com a postagem, o jogador teria apresentado um problema muscular mais grave na mesma região em que já havia sentido desconforto durante sua passagem pelo FC Barcelona. A publicação afirma: “AGORA: Raphinha está fora da Copa do Mundo. O atacante da Seleção Brasileira sofreu uma nova lesão na coxa direita, a mesma que já havia apresentado problemas durante sua passagem pelo Barcelona. Trata-se de uma ruptura muscular, e a tendência é que ele não volte a atuar”.

Até o momento, não há confirmação oficial por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ou da comissão técnica da seleção brasileira sobre a gravidade da lesão ou eventual corte definitivo do jogador do torneio. A informação permanece restrita à publicação feita na rede social.

A possível ausência de Raphinha representa um impacto relevante para a Seleção Brasileira, já que o atacante vinha sendo uma das opções ofensivas do elenco em competições recentes. Em caso de confirmação, a comissão técnica precisará reavaliar alternativas para a posição, especialmente considerando o estágio avançado de preparação para o Mundial.

O caso também reacende discussões sobre o histórico físico do jogador, que já enfrentou episódios de lesão muscular ao longo de sua carreira na Europa, incluindo o período em que atuava no futebol espanhol.