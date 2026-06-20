Raphinha está fora da Copa? Nova lesão na coxa gera rumores sobre possível corte
Atacante da seleção brasileira teria sofrido ruptura muscular na mesma região que já havia apresentado problemas durante passagem pelo Barcelona
247 - Segundo publicação feita no X pelo perfil Futmais | Menino Fut, o atacante Raphinha estaria fora da Copa do Mundo após sofrer uma nova lesão na coxa direita. O conteúdo foi divulgado em tempo real na plataforma e repercutiu entre torcedores e perfis esportivos na rede social.
De acordo com a postagem, o jogador teria apresentado um problema muscular mais grave na mesma região em que já havia sentido desconforto durante sua passagem pelo FC Barcelona. A publicação afirma: “AGORA: Raphinha está fora da Copa do Mundo. O atacante da Seleção Brasileira sofreu uma nova lesão na coxa direita, a mesma que já havia apresentado problemas durante sua passagem pelo Barcelona. Trata-se de uma ruptura muscular, e a tendência é que ele não volte a atuar”.
Até o momento, não há confirmação oficial por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ou da comissão técnica da seleção brasileira sobre a gravidade da lesão ou eventual corte definitivo do jogador do torneio. A informação permanece restrita à publicação feita na rede social.
A possível ausência de Raphinha representa um impacto relevante para a Seleção Brasileira, já que o atacante vinha sendo uma das opções ofensivas do elenco em competições recentes. Em caso de confirmação, a comissão técnica precisará reavaliar alternativas para a posição, especialmente considerando o estágio avançado de preparação para o Mundial.
O caso também reacende discussões sobre o histórico físico do jogador, que já enfrentou episódios de lesão muscular ao longo de sua carreira na Europa, incluindo o período em que atuava no futebol espanhol.