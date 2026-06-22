Rodada da Copa tem Messi, Mbappé e duelo por liderança; Confira a programação completa

247 - Argentina e França entram em campo nesta segunda-feira (22), nos Estados Unidos, em uma rodada decisiva para a disputa por vagas no mata-mata da Copa do Mundo 2026, com Lionel Messi e Kylian Mbappé novamente como protagonistas de duas das principais seleções do torneio, as informações são da CNN Brasil.

A programação reúne quatro partidas ao longo do dia, com jogos pelos grupos I e J. Favoritas ao título, Argentina e França tentam confirmar o bom momento na competição e encaminhar a classificação à próxima fase do Mundial.

A seleção argentina será a primeira entre as favoritas a entrar em campo. A equipe comandada por Lionel Scaloni enfrenta a Áustria às 14h, no AT&T Stadium, em Dallas, no Texas, em partida válida pelo Grupo J.

O time de Messi chega embalado após uma vitória expressiva sobre a Argélia. Na partida anterior, o camisa 10 marcou três gols e viveu uma noite histórica, ampliando sua busca por marcas individuais no torneio e pela artilharia geral considerando todas as edições da Copa do Mundo.

A Argentina tenta transformar o bom desempenho recente em confirmação de vaga no mata-mata. Além da importância coletiva da classificação, a partida também mantém Messi no centro das atenções pela disputa entre os grandes nomes ofensivos do Mundial.

Outro astro que entra em campo nesta segunda-feira é Kylian Mbappé. O atacante do Real Madrid lidera a França no duelo contra o Iraque, às 18h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelo Grupo I.

A seleção francesa estreou com vitória por 3 a 1 sobre Senegal, com dois gols de Mbappé. O desempenho colocou o atacante entre os nomes fortes da competição e reforçou o favoritismo francês na briga por uma vaga nas oitavas de final.

Ainda pelo Grupo I, Noruega e Senegal se enfrentam às 21h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A Noruega aparece na liderança da chave, à frente da França pelos critérios de desempate, o que torna o confronto importante para a definição das primeiras posições.

A rodada será encerrada já na madrugada de terça-feira, com Jordânia e Argélia. As duas seleções se enfrentam à meia-noite, em São Francisco, pelo Grupo J, em busca de pontos que podem ser decisivos na disputa pelo terceiro lugar da chave.

A agenda desta segunda-feira coloca em campo seleções que chegam em situações diferentes, mas com objetivos semelhantes: consolidar campanhas, evitar riscos na classificação e avançar para a fase eliminatória da Copa do Mundo 2026.

Agenda da Copa do Mundo nesta segunda-feira (22).

14h: Argentina x Áustria, no Texas.

18h: França x Iraque, na Filadélfia.

21h: Noruega x Senegal, em Nova Jersey.

00h: Jordânia x Argélia, em São Francisco.