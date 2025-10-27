TV 247 logo
      Alemanha sacrifica 500 mil aves para conter gripe aviária

      Doença tem afetado granjas e aves selvagens no país. Propagação tem se agravado com migração de aves no outono e eleva temor de aumento de preços

      Galinhas (Foto: Reuters/Mariana Nedelcu)

      Deutsche Welle - Mais de meio milhão de aves foram sacrificadas na Alemanha para tentar conter a propagação da gripe aviária, segundo números divulgados pelas autoridades do país europeu nesta segunda-feira (27/10). Desde o início de setembro, foram detectados 31 surtos da doença em granjas, que se viram obrigadas a sacrificar suas aves, informou o centro nacional alemão de pesquisas de zoonoses, o Instituto Friedrich Loeffler (FLI).

      Além desses episódios, foram detectados 73 casos em aves selvagens desde o início do mês passado. Entre as aves sacrificadas estão galinhas, patos, gansos e perus. Em Neutrebbin, perto da capital, Berlim, uma empresa agrícola teve que sacrificar 50.000 frangos, que foram despejados às centenas na caçamba de um caminhão com a ajuda de uma retroescavadeira.

