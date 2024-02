Anec reduz previsão de exportação de farelo de soja e milho do Brasil, eleva trigo

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

SÃO PAULO (Reuters) - A previsão de exportação de farelo de soja do Brasil em fevereiro foi reduzida para 1,86 milhão de toneladas, contra pouco mais de 2 milhões de toneladas na previsão da semana passada, mas ainda assim os embarques darão um salto na comparação com o mesmo período de 2023, de acordo com números da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) publicados nesta terça-feira.

Em fevereiro de 2023, o Brasil exportou aproximadamente 1,3 milhão de toneladas de farelo de soja.

continua após o anúncio

A Anec, em relatório, manteve a projeção de exportação de soja do Brasil em 7,3 milhões de toneladas em relação à semana anterior, indicando uma queda anual de aproximadamente 250 mil toneladas.

Os números da soja não mudaram embora a colheita brasileira se mostre mais adiantada em relação à média histórica.

continua após o anúncio

A Anec reduziu um pouco a expectativa de exportações de milho para 716,7 mil toneladas em fevereiro, ante 741,8 mil previstos na semana anterior e 1,94 milhão de toneladas no mesmo mês em 2023.

A exportação de trigo do Brasil segue se mostrando mais forte do que o esperado, com embarques vistos em 715,8 mil toneladas, ante 523 mil no mesmo mês em 2023. Na semana passada, a Anec projetou 676,8 mil toneladas para o mês.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: