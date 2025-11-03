Cacau avança mais de 6% na ICE, açúcar e café também sobem

LONDRES (Reuters) - Os contratos futuros do cacau na bolsa ICE ganharam mais de 6% nesta segunda-feira, após a inclusão do ingrediente para fabricação de chocolate em um importante índice dos mercados de commodities, enquanto o café e o açúcar também subiram.

CACAU

* O cacau negociado em Nova York subiu US$408, ou 6,6%, para US$6.559 a tonelada métrica.

* O cacau cotado em Londres subiu 6,6%, para 4.786 libras por tonelada.

* O mercado foi impulsionado pela inclusão do cacau de Nova York no Índice de Commodities da Bloomberg no próximo ano, com uma ponderação de 1,7%. Algumas estimativas sugerem que isso poderia equivaler a cerca de 24.000 a 30.000 lotes.

* O Citi estimou que os futuros do cacau poderiam ter um influxo de US$2,1 bilhões em investimentos após a inclusão no índice.

* Os negociantes disseram que as chegadas de cacau aos portos da Costa do Marfim, principal produtor, estavam se recuperando após um início lento da temporada. Um total de cerca de 90.000 toneladas foi entregue entre 27 de outubro e 2 de novembro, acima das 80.000 toneladas na mesma semana da temporada anterior, estimaram os exportadores na segunda-feira.

* Níveis adequados de chuvas, combinados com longos períodos de sol, devem ajudar a principal safra de cacau de outubro a março na Costa do Marfim a ser de boa qualidade, disseram os agricultores na segunda-feira.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto registrou alta de 0,22 centavo, ou 1,5%, a 14,65 centavos de dólar por libra-peso. O mercado havia caído para uma mínima de cinco anos de 14,07 centavos de dólar na semana passada.

* Os negociantes disseram que a colheita de cana nas áreas ao norte do Brasil teve um início lento devido ao clima úmido em agosto e setembro, enquanto na região centro-sul as usinas continuaram a encerrar a temporada atual.

* No entanto, os fundamentos gerais permaneceram em baixa, com a perspectiva de um excedente global substancial na temporada 2025/26.

* O açúcar branco subiu 1,8%, para US$423,30 a tonelada.

CAFÉ

* O café robusta fechou em alta de US$153, ou 3,4%, a US$4.693 a tonelada.

* Os especuladores de café robusta aumentaram sua posição líquida comprada em 454 lotes, chegando a 13.882 lotes na semana até 28 de outubro, segundo dados da bolsa.

* O café arábica subiu 3,7%, para US$4,0665 por libra-peso.

* Os negociantes observaram que a redução contínua dos estoques certificados da ICE é altista, enquanto uma boa quantidade de chuvas no Brasil no fim de semana melhorou a perspectiva da safra do próximo ano no maior produtor mundial.

(Reportagem de Nigel Hunt e Marcelo Teixeira)