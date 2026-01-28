Cacau cai para o nível mais baixo em 2 anos em Londres; café despenca

NOVA YORK, 28 Jan (Reuters) - Os contratos futuros do cacau em Londres caíram para o nível mais baixo em dois anos nesta quarta-feira, com a fraca demanda levando a um aumento dos estoques nos países produtores, enquanto os preços do café e do açúcar também caíram.

CACAU

* O cacau na bolsa londrina recuou 208 libras, ou 6,7%, fechando a 2.885 libras por tonelada, depois de atingir uma mínima de dois anos de 2.835 libras.

* Os negociantes disseram que havia uma preocupação contínua com a fraca demanda, levando a um aumento nos estoques de cacau não vendido na Costa do Marfim e em Gana.

* O órgão regulador do cacau de Gana, COCOBOD, está aberto a outras opções de financiamento, incluindo um retorno aos empréstimos sindicalizados internacionais, depois que um sistema de autofinanciamento deixou os agricultores sem pagamento e expôs os pontos fracos do segundo maior produtor de cacau do mundo.

* Os comerciantes disseram que um dólar fraco ajudou a limitar as perdas do cacau em Nova York, que perdeu 6,4%, para US$4.150 a tonelada, mas permaneceu acima da menor cotação em dois anos da semana passada, de US$4.054.

CAFÉ

* O café arábica caiu 16,25 centavos, ou 4,4%, para US$ 3,51 por libra-peso, apagando boa parte dos ganhos das últimas cinco sessões.

* "Parece que foi apenas uma recuperação de curta duração", disse um trader sediado nos EUA, acrescentando que a percepção geral é de um mercado mais baixo em direção ao final do ano, devido às perspectivas de maior produção no Brasil, o maior produtor.

* Os negociantes disseram que o clima no Brasil foi mais favorável do que há um ano e que a produção de arábica na próxima safra de 2026 deve ser maior.

* O café robusta perdeu 3%, para US$4.145 a tonelada.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto caiu 0,12 centavo, ou 0,8%, para 14,71 centavos de dólar por libra-peso.

* Os comerciantes disseram que o mercado permanece preso em uma faixa de cerca de 14,50 centavos a 15,00 centavos, na ausência de qualquer notícia importante sobre os fundamentos do mercado.

* O açúcar branco perdeu 0,2%, para US$412,20 por tonelada.

(Reportagem de Nigel Hunt e Marcelo Teixeira)