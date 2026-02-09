Colheita de soja do Brasil avança para 16%, aponta AgRural

Reuters - A colheita de soja da safra 2025/26 do Brasil alcançou 16% da área cultivada até a última quinta-feira, contra 10% uma semana antes e 15% registrados um ano atrás, de acordo com levantamento divulgado pela AgRural nesta segunda-feira.

Segundo a consultoria, os trabalhos seguem puxados por Mato Grosso, enquanto no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul os produtores se preocupam com a estiagem e o calor.

Já para o milho, o plantio da segunda safra na região centro-sul atingiu 22% da área, ante 13% uma semana antes e 20% na comparação anual, apontou a AgRural. A colheita da primeira safra do cereal, por sua vez, alcançou 15%, contra 10% na semana anterior e 9% um ano atrás.

(Por Letícia Fucuchima e Isabel Teles)