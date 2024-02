Estoques de trigo da França estimados no maior nível em 19 anos com Ucrânia ganhando mercado

Apoie o 247

(Reuters) - O escritório agrícola FranceAgriMer elevou nesta quarta-feira sua previsão para os estoques franceses de trigo soft no final desta temporada para uma máxima de 19 anos, já que a concorrência da Ucrânia reduz as exportações francesas para outros países da União Europeia.

Os estoques franceses de trigo no final da temporada, em 30 de junho, agora são vistos em 3,50 milhões de toneladas métricas, acima dos 3,44 milhões previstos no mês passado, disse a FranceAgriMer.

Isso representaria um aumento de 37% em relação aos estoques da última temporada.

As importações de grãos ucranianos mais baratos pela UE -- uma questão que contribui para os protestos dos agricultores -- continuam a reduzir a demanda por trigo francês dentro do bloco, especialmente na Espanha e na Itália, disse a analista da FranceAgriMer, Adele Dridi, aos repórteres.

O escritório reduziu sua estimativa para as exportações francesas de trigo mole na UE nesta temporada para 6,32 milhões de toneladas, em comparação com as 6,55 milhões projetadas em janeiro. A nova previsão aponta queda de 1% em relação ao ano passado.

Juntamente com um ligeiro corte na demanda doméstica esperada, a previsão mais baixa para as exportações intra-UE compensou uma revisão para cima da previsão da FranceAgriMer para as exportações francesas de trigo para fora da UE em 2023/24, agora fixada em 10,25 milhões de toneladas métricas em comparação com 10,1 milhões de toneladas no mês passado.

As exportações francesas de trigo para fora da UE foram reforçadas por um cronograma de carregamento de inverno movimentado para o Marrocos e a China.

Os participantes do comércio de grãos não pareciam preocupados com os grandes estoques projetados, vendo espaço para uma nova demanda de exportação na última parte da temporada e com o plantio reduzido aumentando a perspectiva de uma colheita menor este ano, disse Dridi.

