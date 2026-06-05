Exportações brasileiras de café caem 8,4% em maio

247 - As exportações brasileiras de café registraram queda em maio de 2026, tanto em volume quanto em receita. Dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), mostram que os embarques do produto recuaram em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com informações publicadas originalmente pela Agência Estado, o Brasil exportou aproximadamente 2,760 milhões de sacas de 60 quilos de café, considerando os segmentos de café verde e solúvel, ao longo dos 20 dias úteis de maio. O resultado representa uma retração de 8,4% na comparação com maio de 2025, quando foram embarcadas 3,004 milhões de sacas em 21 dias úteis.

Além da redução no volume exportado, o setor também registrou desempenho mais fraco em termos de receita cambial. O faturamento obtido com as vendas externas do produto caiu de US$ 1,343 bilhão em maio de 2025 para US$ 1,022 bilhão em maio deste ano, uma diminuição de 24%.

Receita externa recua com menor volume embarcado

Os números divulgados pela Secex indicam que a desaceleração observada em maio impactou significativamente a geração de divisas do setor cafeeiro. A queda da receita foi proporcionalmente superior à redução do volume exportado, evidenciando um cenário menos favorável para os embarques brasileiros no período.

O café permanece entre os principais produtos do agronegócio exportados pelo Brasil, mas os dados mais recentes mostram uma retração tanto na quantidade comercializada quanto nos valores obtidos no mercado internacional.

As estatísticas divulgadas pelo governo federal contemplam as exportações de café verde e de café solúvel realizadas ao longo do mês de maio.

Resultado acumulado também apresenta retração

No acumulado dos cinco primeiros meses de 2026, as exportações brasileiras de café alcançaram cerca de 13,433 milhões de sacas de 60 quilos. O volume representa uma queda de 21% em comparação com o mesmo intervalo de 2025.

Entre janeiro e maio do ano passado, o país havia embarcado aproximadamente 17,052 milhões de sacas, desempenho superior ao registrado neste ano.

Os dados mostram que a retração observada em maio acompanha uma tendência já verificada ao longo dos primeiros meses de 2026.

Faturamento nos cinco primeiros meses diminui 19%

Em relação à receita cambial acumulada, o setor também apresentou recuo. Nos cinco primeiros meses de 2026, as exportações de café renderam US$ 5,527 bilhões.

No mesmo período de 2025, a receita havia alcançado US$ 6,801 bilhões. A diferença corresponde a uma redução de 19% no faturamento obtido com as vendas externas do produto.

Os números foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e refletem o desempenho das exportações brasileiras de café entre janeiro e maio de 2026.