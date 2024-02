Setor de carnes do Brasil diz que mobilização de fiscais atrasa processos para embarques

Segundo a ABPA, o movimento dos fiscais afeta agroindústrias produtoras e exportadoras de carne de aves, carne suína e ovos do Brasil, com potencial impacto nas exportações edit

SÃO PAULO (Reuters) - Uma "mobilização" trabalhista de fiscais agropecuários do Brasil tem colocado "dificuldades" para a indústria de carnes do país, já que "atrasa" a emissão de Certificados Sanitários Internacionais (CSIs) para embarques de produtos, afirmou a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Segundo a ABPA, o movimento dos fiscais afeta agroindústrias produtoras e exportadoras de carne de aves, carne suína e ovos do Brasil, com potencial impacto nas exportações. A entidade não detalhou como os processos estão sendo impactados.

O Brasil é o maior exportador de carne de frango e um dos maiores de proteína suína. Também é líder na exportação de carne bovina. A operação dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, parte de uma mobilização iniciada ao final de janeiro, busca reivindicar reestruturação da carreira dos servidores públicos.

Contudo, "também penaliza severamente os setores de proteína animal que sempre defenderam publicamente a valorização da carreira dos auditores", disse a ABPA.

"De imediato, a operação coloca em risco cargas vivas e compromete a importação e exportação de material genético, que são altamente sensíveis ao tempo de trânsito. No curto prazo, o retardo das linhas de produção provocado pelo movimento poderá impactar a oferta de produtos", afirmou a ABPA.

