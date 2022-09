10 grupos armados iniciam um cessar-fogo na Colômbia

Apoie o 247

247 - O comissário de paz da Colômbia, Danilo Rueda, confirmou nesta quarta-feira, 28, que pelo menos 10 grupos já formalizaram a sua adesão ao cessar-fogo no quadro do projeto de "paz total" do governo.

Entre os grupos armados que aderiram estão os dissidentes das extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), como o Estado-Maior Central e a Segunda Marquetalia; bem como as Autodefesas Gaitanistas da Colômbia (AGC) ou Clã del Golfo e os grupos de autodefesa da Sierra Nevada de Santa Marta.

Rueda explicou que nesta fase inicial esses grupos concordaram em "não torturar, não sequestrar, não matar", segundo o jornal El Tiempo.

