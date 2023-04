A pedido de Lula, Brasil voltará a ter voos para Havana e Caracas, anuncia Márcio França

Apoie o 247

247 - Em uma audiência nas comissões de Turismo e de Viação e Transportes na Câmara dos Deputados nesta quarta (26), o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou que o Brasil deve voltar a ter voos diretos ainda em 2023 para Havana e Caracas, capitais de Cuba e Venezuela, respectivamente. A informação é da coluna Radar da Revista Veja.

O ministro revelou que este foi um pedido do presidente Lula (PT) às companhias aéreas do país, que assumiram o compromisso.

Além disso, França afirmou que outros destinos antes esquecidos também serão contemplados: “o presidente Lula pediu para que as empresas pudessem voltar a voar para a América Central, Caribe, e para a África. Então as empresas estão se organizando e, possivelmente no segundo segundo semestre, [teremos] mais três voos para a África, um para a África do Sul e dois mais pra cima, na África, mais ao norte, todas voltadas pro litoral”.

Não existe conteúdo ideológico em tal medida, assegurou o ministro: “é porque esse grupo de países poderia, eventualmente, comprar os nossos produtos industrializados. Nós não vamos vender produtos industrializados, possivelmente, pra China ou pra Europa. Então é mais fácil você vender pros país que estão com menos desenvolvimento e, certamente, com aqueles que têm proximidade com a nossa cultura, com a nossa língua, enfim, e tanto a África quanto a América Central são importantes destinos nessa área. Então, a pedido dele, as companhias colocarão esses voos ainda neste ano, possivelmente”.

