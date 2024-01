África do Sul realiza Encontro Continental de Solidariedade a Cuba

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Com a participação de cerca de 230 delegados de mais de 25 países, teve início na África do Sul o 7 Encontro Continental Africano de Solidariedade a Cuba, que termina nesta quarta-feira (17), informa a Prensa Latina.

Entre os presentes estão membros de partidos políticos e grupos de solidariedade, provenientes da Frente Polisário (Saara Ocidental), África do Sul, Zimbábue, Namíbia, Egito, China, Estados Unidos, Irã, Moçambique e Botsuana, entre outros.

continua após o anúncio

A delegação cubana no evento, que tem como lema "Compromisso Global da África com a Revolução Cubana", é liderada por Fernando González Llort, Herói da República de Cuba e presidente do Instituto Cubano de Amizade com os Povos (ICAP).

Altos dirigentes políticos da África do Sul, assim como de partidos e associações da região, discursaram durante o evento, no qual, de acordo com o programa, várias comissões de trabalho debatem a história da Revolução Cubana e sua contribuição na luta internacional por uma ordem mundial mais justa e equitativa.

continua após o anúncio

Entre os líderes que participaram do evento estão o vice-presidente da África do Sul e do Congresso Nacional Africano (ANC), Paul Mashatile; o embaixador Buchraya Beyoun, primeiro-ministro da República Árabe Saaraui Democrática; Hilma Nicanor, da Organização do Povo do Sudoeste Africano (SWAPO); Amelia Muendance, da Frente de Libertação de Moçambique, e outros representantes de associações de amizade com Cuba no continente.

Estratégias para fortalecer os movimentos e ações de solidariedade internacional com Cuba também devem ser delineadas durante o encontro.

continua após o anúncio

O evento ocorre na província oriental de Mpumalanga e, assim como os seis anteriores, visa avançar na união e fortalecimento dos movimentos de solidariedade com a ilha em toda a África, evidenciando mais uma vez que Cuba não está sozinha.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: