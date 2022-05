ALBA considera que principal desafio da América Latina é conter plano hegemônico dos EUA

Apoie o 247

ICL

247 - "Há muitos desafios, o principal é a luta contra o imperialismo porque os Estados Unidos tentam acabar com qualquer tipo de processo político ou social que não seja do seu interesse", disse Sacha Llorenti, secretário-geral do bloco, em entrevista ao jornal agência de notícias russa Sputnik.

Nesse contexto, destacou que há ofensivas de diferentes perspectivas para desmantelar as tentativas de integração latino-americana e caribenha que a Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América (ALBA) teve que enfrentar nos últimos 18 anos.

A ALBA-TCP aprovou na última sexta-feira (27) sua veemente rejeição ao tratamento discriminatório dos Estados Unidos em relação a Cuba, Venezuela e Nicarágua após excluí-los da IX Cúpula das Américas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesse sentido, o secretário da entidade indicou que a referida cúpula será um fracasso, acrescentando que "não é uma cúpula das Américas", pois, em sua opinião, é uma ferramenta norte-americana para controlar todo o espaço para seus interesses hegemônicos, portanto, é parte de sua tentativa de lógica hegemônica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Da mesma forma, considerou que os EUA não estão interessados em democracia ou direitos humanos, mas apenas busca o controle hegemônico da região para aproveitar os recursos naturais, controlar as rotas de comércio internacional, usar a região como mercado consumidor de seus produtos, bem como para mão de obra barata.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, fez alusão às sanções impostas pelos Estados Unidos contra Cuba, Venezuela e Nicarágua, qualificando-as de crimes, acrescentando que, se houvesse um verdadeiro Tribunal Penal Internacional, o país norte-americano e seus dirigentes não seriam poupados de uma sanção.

Segundo Llorenti, a região pode alcançar uma verdadeira integração porque já está dando um sinal muito claro de dignidade e soberania ao recorrer a entidades como a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) e ao adotar uma posição de protesto contra a exclusão em espaços como a Cúpula das Américas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE