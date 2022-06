Alberto Fernández promete defender os direitos da América Latina na Cúpula das Américas

Apoie o 247

247 - "Vamos defender a unidade da América Latina. A unidade não se declama, se exerce, e a melhor forma de exercê-la é não segregar ninguém", disse o presidente argentino, referindo-se à exclusão de Cuba, Venezuela e Nicarágua pela Casa Branca.

No Dia do Jornalista na Argentina, o Chefe de Estado recebeu a imprensa credenciada na sede do Governo em Buenos Aires. Lá, ele foi consultado pela imprensa sobre sua participação na Cúpula das Américas, que se realiza nestes dias na cidade norte-americana de Los Angeles.

Nesse sentido, disse que a Argentina "lamenta" a ausência de países que não foram convidados, mas afirmou que, em sua função de presidente da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), tentará "levar a voz " dessas nações, informa o site RT.

Devido à não inclusão das três nações pelos Estados Unidos, vários presidentes da América Latina —entre eles, o mexicano Andrés Manuel López Obrador e o boliviano Luis Arce— anunciaram que não comparecerão aà cúpula.

Na segunda-feira (6), o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu ao seu homólogo argentino, e presidente 'pro tempore' da Celac, que convocasse uma reunião da organização onde participam os 33 países da região e convide o presidente dos EUA, Joe Biden.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

