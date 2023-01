Alberto Fernández promove julgamento contra presidente da Suprema Corte

Apoie o 247

ICL

Actualidad RT - A crise institucional que a Argentina sofre devido ao confronto entre os poderes Executivo e Judiciário se aprofundou depois que o presidente Alberto Fernández anunciou que promoverá um julgamento político contra o presidente da Suprema Corte, Horacio Rosatti, bem como uma investigação dos demais os membros do mais alto tribunal.

A afirmação do presidente se baseia em escândalos recentes que demonstraram o conluio indevido de juízes, empresários e membros da oposição, seja por meio de viagens conjuntas ou conversas vazadas que supostamente provam conspirações para atacar o governo.

Soma-se a isso o viés partidário das decisões da Suprema Corte, a quem o presidente acusa de atuar como opositor e não com a independência exigida pela Constituição.

"Nos últimos meses , vimos um avanço inadmissível do Poder Judiciário da Nação sobre os demais poderes da Argentina. Várias publicações que nunca foram contrariadas expuseram o que venho alertando há muito tempo: a ligação escandalosa entre funcionários judiciais e políticos de oposição", disse Fernández em um comunicado.

Graças a esses vazamentos, acrescentou, os comportamentos e diálogos entre funcionários judiciais e políticos da oposição que antecipam decisões e recomendam fundamentos legais para apoiar suas decisões de significado institucional foram "expostos descaradamente".

Fernández lembrou que seu dever é promover ações quando o sistema federal está em crise, como aconteceu no mês passado, quando a Corte se posicionou ao lado do chefe conservador do Governo da Cidade de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, em um amparo que interpôs contra o governo nacional para recuperar recursos milionários derivados da arrecadação de impostos.

Por isso, Fernández convocou os governadores que apoiaram o governo nacional nessa disputa para que, juntos, promovam o processo de impeachment contra Rosatti a fim de investigar sua conduta perante a Corte.

"Também exigimos que seja investigada a conduta dos demais membros do tribunal superior", acrescentou, referindo-se aos juízes Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda e Ricardo Luis Lorenzetti.

O presidente antecipou que, por outro lado, promoverá as ações penais pertinentes através do Ministério da Justiça e Direitos Humanos para investigar os supostos atos de corrupção que, segundo um dos vazamentos, envolvem funcionários da Cidade de Buenos Aires.

Negativa

A Juntos pela Mudança, a coalizão conservadora e principal oposição na Argentina, alertou que o julgamento político contra Rosatti não prosperará.

"A pretensão ultrapassada do presidente da nação e do kirchnerismo, de pedir o impeachment do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, é um novo ataque que visa intimidar e minar os poderes do Estado", afirmou o coletivo em um comunicado previsível, já que vários membros desta coalizão estão envolvidos no escândalo de conluio com juízes, especialmente funcionários da cidade de Buenos Aires.

"Assim como não puderam com a reforma do judiciário, a Procuradoria-Geral da República e a ampliação da Corte para 25 integrantes, desta vez também não poderão", acrescentou a bancada oposicionista, considerando que as declarações do presidente fazem parte de "manobras desesperadas contra a Justiça" que "mostram mais uma vez que o único objetivo deste governo é a busca pela impunidade".

Ele também acrescentou que o governo só está interessado em ter "uma justiça submissa" porque não tem empatia com os argentinos e "só se preocupa com si próprio e seus casos legais".

Além do anúncio presidencial, o caminho é longo e complexo, já que a denúncia contra o presidente da Corte deve primeiro entrar na Câmara dos Deputados, órgão que a designará para análise da Comissão de Impeachment.

Se for aprovado pela Comissão, deve ser submetido a debate e votação em plenário. Só avançará se tiver pelo menos dois terços dos 257 deputados que compõem esse legislativo, ou seja, 171 votos. O partido no poder tem apenas 118 deputados.

Além disso, o Congresso só começa as sessões no dia 1º de março, e o impeachment só poderá ser discutido antes se forem convocadas sessões extraordinárias, que a oposição contestará.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.