Alberto Fernández visita Planalto para falar com Lula sobre China e Unasul

Opera Mundi - O presidente Alberto Fernández publicou, na manhã desta terça-feira (02/05), uma foto em que mostra a delegação argentina que, encabeçada por ele, fará uma visita ao Palácio do Planalto, em Brasília, onde será recebida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo a agência de notícias argentina Télam, Fernández pretende conversar sobre a ampliação dos acordos bilaterais assinados durante a visita de Lula a Buenos Aires em janeiro passado e também sobre a participação do país vizinho na implementação de mecanismos que o governo brasileiro assinou em março com a China [um desses acordos seria o do swap com a China, que permite fortalecer as reservas do Banco Central].

Outro ponto importante da conversa entre Lula e Fernández será o retorno dos seus respectivos países à União dos Países Sul-Americanos (Unasul).

Recentemente, tanto Brasil quanto Argentina se manifestaram oficialmente sobre o retorno ao organismo. No início de abril, o Planalto publicou um comunicado dizendo que “em um momento de retomada de suas principais alianças internacionais, o Brasil voltará a fazer parte da Unasul”.

Vale lembrar que o Brasil havia deixado a Unasul há exatos quatro anos, em abril de 2019, por decisão do então presidente Jair Bolsonaro, que foi tomada uma semana depois de o governo argentino, então liderado pelo também conservador Mauricio Macri, fazer o mesmo.

A comitiva de Fernández nesta viagem a Brasília inclui o ministro da Economia, Sergio Massa; o chefe de gabinete, Agustín Rossi; o chanceler Santiago Cafiero, a ministra de Desenvolvimento Social, Victoria Tolosa Paz; o secretário-geral da Presidência, Julio Vitobello, e a porta-voz presidencial Gabriela Cerruti, além do embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli.

“Rumo ao Brasil para nos reunirmos con meu querido amigo Lula e continuar fortalecendo a aliança estratégica entre nossos países”.

A reunião entre Lula e Fernández deve ter início às 17h, pelo horário de Brasília. Os anfitriões brasileiros também convidaram os visitantes para um jantar na capital brasileira.

“Hoje pode ser um dia importante para a integração entre os dois países, principalmente pelo ótimo relacionamento entre os dois presidentes (…) estamos articulando um grande acordo binacional, que está muito avançado em todas as áreas, especialmente nos setores energético e comercial, e acho que poderemos finalizá-los nesta ocasião”, afirmou à agência Télam o embaixador argentino em Brasília, Daniel Scioli.

