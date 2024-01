Alto oficial de Defesa dos EUA faz visita à Guiana e reforça "compromissos militares" com o país

Visita durará dois dias e vem em meio às tentativas de resolver a disputa com a Venezuela sobre Essequibo por meio do diálogo edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O vice-secretário adjunto da Defesa dos Estados Unidos para os Assuntos do Hemisfério Ocidental, Daniel Erikson, iniciou nesta terça-feira (9) uma visita de dois dias à Guiana, em meio às tentativas de resolução pacífica da disputa territorial com a Venezuela.

De acordo com informações da emissora RTP, a embaixada dos EUA na Guiana expressou que a visita de Erikson reforça os laços de defesa entre Georgetown e Washington com compromissos militares robustos.

continua após o anúncio

"A sua visita à Guiana é a primeira de 2024 e sublinha a importância da parceria bilateral em matéria de Defesa e Segurança, à medida que continua a crescer, a curto prazo, com compromissos militares robustos, e a longo prazo, à medida que a nação continua a modernizar as suas instituições de defesa", afirma o comunicado.

As tensões com a Venezuela centram-se na região de Essequibo, reivindicada por Caracas e rica em recursos naturais, em especial o petróleo.

continua após o anúncio

Em dezembro do ano passado, a Venezuela realizou um referendo que viu quase 96% da população votar a favor da incorporação de Essequibo ao país. O presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali, classificou a medida como uma ameaça à segurança nacional do país e prometeu levantá-la ao Conselho de Segurança das Nações Unidas.



Ali e Maduro reuniram-se em São Vicente e Granadinas sob os auspícios da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos e da Comunidade do Caribe, num esforço para acalmar as tensões. A presidência venezuelana disse mais tarde que os dois líderes concordaram em continuar o diálogo para resolver a disputa.

Venezuela e Guiana também concordaram em não ameaçar ou usar a força em nenhuma circunstância para resolver a disputa sobre o território de Essequibo

continua após o anúncio

ENTENDA A DISPUTA - A Venezuela conquistou a independência da Espanha em 1845, com Essequibo reconhecido como parte do seu território soberano. Em 1899, porém, o Reino Unido entrou com um processo e ganhou uma ação arbitral para reconhecer Essequibo como parte de sua então colônia caribenha da Guiana Britânica. A Guiana Independente citou esta Sentença Arbitral de 1899 no seu processo do Tribunal Internacional de Justiça de 2018 contra a Venezuela, reivindicando soberania sobre o território disputado. (Com informações da Sputnik).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: