Antes da posse, Gabriel Boric se reúne com líderes latino-americanos

ICL

Agência Regional de Notícias - Um dia antes da posse na Presidência do Chile, Gabriel Boric se reuniu com vários líderes para "consolidar uma visão global e colaborativa" e "manter relações diplomáticas", como explicou em sua conta no Twitter.

Os presidentes da República Dominicana, Luis Abinader; Peru, Pedro Castillo; Equador, Guillermo Lasso; e Paraguai, Mario Abdo, bem como os vice-presidentes do Brasil, Hamilton Mourão, e Honduras, Salvador Nasralla Salum, foram alguns dos líderes políticos que se reuniram com Boric um dia antes de sua posse como presidente do Chile.

“Consolidar uma visão global e colaborativa é essencial para sustentar relações diplomáticas fluidas. Hoje nos reunimos com representantes de diferentes nações para avançar nesse caminho. Obrigado a todas as autoridades por nos acompanharem antes de assumir a presidência”, escreveu Boric em um tweet.

O presidente peruano, Pedro Castillo, disse também pelo Twitter: “Caro Gabriel Boric, que esta nova etapa no Chile consolide os esforços de integração que devem prevalecer entre nossos povos irmãos. A população espera grandes reformas sociais aliadas a investimentos sustentáveis. Vamos tornar o desenvolvimento da grande pátria uma realidade."

Da mesma forma, o presidente equatoriano Lasso desejou a Boric sucesso em sua gestão como presidente do país andino e acrescentou que "valoriza muito" a relação entre Equador e Chile. “Que o vínculo que une nossos países continue sendo fortalecido por meio da cooperação e do trabalho conjunto”, concluiu.

Por sua vez, o dominicano Abinader também expressou através do Twitter seus "melhores votos" para a gestão de Boric e destacou "o compromisso de promover conjuntamente o bem dos povos, fortalecer as relações e a cooperação entre os dois países".

Além desses líderes, Boric também se reuniu com a presidente honorária do Conselho Consultivo de Memória Histórica do México, Beatriz Gutierrez; o Primeiro Ministro de Curaçao, Gilmar Pisas; o Vice-Ministro da Irlanda, Leo Varadkar; o Ministro de Estado das Relações Exteriores do Japão, Kiyoshi Odawara; a Ministra do Turismo e Arqueologia da Palestina, Rula Maayah; o primeiro-ministro da Guiana, Mark Phillips; o rei da Espanha, Felipe VI; o primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry e a representante do governo dos Estados Unidos, Isabella Casillas.

Representantes de outros países como Argentina, Colômbia, Uruguai, entre outros, também estarão presentes na cerimônia de posse.

