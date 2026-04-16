Apuração eleitoral no Peru aponta segundo turno entre Keiko Fujimori e Roberto Sánchez, candidato da esquerda

247 - Com mais de 90% das atas processadas, a apuração eleitoral no Peru segue avançando e os resultados parciais indicam um segundo turno entre Keiko Fujimori e Roberto Sánchez, candidato da esquerda.

De acordo com dados divulgados pela Oficina Nacional de Processos Eleitorais (ONPE), Keiko Fujimori aparece com cerca de 16% a 17% dos votos válidos. Em segundo lugar, superando os 12%, Roberto Sánchez vai se consolidando para disputar o segundo turno.

A contagem dos votos ocorre em ritmo contínuo, com atualizações em tempo real, e tem mostrado mudanças relevantes ao longo do processo. Inicialmente, López Aliaga figurava como principal concorrente ao segundo turno, mas o avanço da apuração, especialmente com a inclusão de votos de áreas rurais, favoreceu o crescimento de Sánchez, que passou a disputar mais diretamente a vaga.