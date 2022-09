Arce diz na ONU que mundo multipolar é solução contra crise capitalista

O presidente da Bolívia, Luis Arce, defendeu a paz mundial e acusou as empresas transnacionais do sistema capitalista de gerar guerras edit

TeleSur - O presidente da Bolívia, Luis Arce, defendeu a paz mundial no seu discurso na sétima sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque e acusou as empresas transnacionais do sistema capitalista de gerar conflitos globais.

"Propomo-nos declarar o mundo como uma zona de paz. Neste sentido, expressamos a nossa preocupação com o número considerável de conflitos armados que afligem a humanidade. Muitos são promovidos pelas transnacionais de guerra, mas também pelo desejo de impor uma ordem política e econômica funcional aos interesses do capitalismo", disse ele no seu discurso.

Presentemente, o mundo enfrenta uma crise capitalista múltipla e sistemática que coloca cada vez mais em perigo a vida da humanidade e do planeta, segundo o presidente.

Dada esta situação, ele propôs uma nova ordem mundial multipolar que beneficiaria todos os Estados.

"O multilateralismo é o único mecanismo que representa uma garantia de respeito entre os Estados, independentemente do seu poder econômico ou militar", disse ele.

Arce falou de outras questões no seu discurso, tais como a industrialização do lítio para uma transição energética favorável ao ambiente.

