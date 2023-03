Argentina anuncia seu retorno à Unasul

Apoie o 247

BUENOS AIRES (Sputnik) - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, informou nesta terça-feira que o país voltará a fazer parte da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), durante reunião que manteve com integrantes do Grupo Puebla e do Conselho Latino-Americano de Justiça e Democracia (Clajud).

"O presidente anunciou a reentrada da Argentina na Unasul ", disse em comunicado o Grupo Puebla, fórum político e acadêmico da esquerda latino-americana.

A Unasul foi fundada em 2008 com a ideia de aumentar o intercâmbio cultural, social e comercial do sul da América Latina, e dessa região com outras do mundo.

No entanto, o bloco entrou em crise desde 2018 devido a diferenças políticas entre seus países membros e está paralisado desde abril de 2019.

Durante o encontro com outros ex-presidentes da região, o presidente argentino observou que o bloco que Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela passaram a formar junto com seu país deve ser revitalizado.

“Na América Latina estamos todos no mesmo barco e a construção da unidade deve deixar de lado o uso político, porque isso nos condena a mais adiamentos”, observou Fernández durante o encontro, que aconteceu na Casa Rosada, sede do governo.

A nação sul-americana normaliza assim a sua presença neste bloco que atualmente é constituído pela Bolívia, Guiana, Suriname, Peru e Venezuela.

O presidente da Argentina, país que interrompeu sua participação na organização durante o governo de Mauricio Macri (2015-2019), instou a buscar um ponto comum "na necessidade de construir um bloco regional como mecanismo de autodefesa, porque ninguém é salvo sozinho".

"Se Brasil e Argentina estiverem dentro, a Unasul terá outra potência e teremos que avançar para que todos os países irmãos retornem ao caminho" rumo ao bloco, ponderou o presidente.

