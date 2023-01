Argentina não convida Almagro, secretário-geral da OEA, para reunião da Celac

Fernández repete o gesto do presidente mexicano, López Obrador, que também não havia convidado Almagro para último encontro da Celac, na Cidade do México, em setembro de 2021 edit

247 - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, não convidou o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para a reunião da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) que ocorre em Buenos Aires no dia 24. A informação é do jornal argentino Clarín.

Fernández é o presidente temporário da Celac e repete o gesto do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que também não havia convidado Almagro para o último encontro da Celac, na Cidade do México, em setembro de 2021.

Ambos possuem desavenças com o secretário-geral da OEA, já tendo pedido inclusive a sua demissão do cargo - ele, no entanto, foi reeleito em 2020 para um segundo mandato.

A revista Veja lembra que, em entrevista concedida à rádio argentina Télam em 2021, Fernández afirmou que a OEA teve responsabilidade no golpe de Estado da Bolívia ocorrido em 2019: “Na Bolívia houve um golpe de Estado, eu não tenho nenhuma dúvida, não permitindo que Evo Morales fosse reeleito, e um ano depois ficou comprovado, porque Evo ganhou novamente com uma diferença ainda muito maior. A OEA teve responsabilidade nisso".

Na ocasião, o líder argentino disse que se Almagro “tivesse um mínimo de dignidade, daria um passo para o lado” - insinuando que deveria renunciar ao cargo.

