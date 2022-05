Argentina participará da Cúpula do BRICS a convite da China

Representantes do país sul-americano estarão presentes na reunião de chanceleres e na cúpula de presidentes, nos dias 20 de maio e 24 de junho, respectivamente edit

RT - A Argentina participará da XIV Cúpula dos BRICS —Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul—, após receber o convite de Pequim, a anfitriã, informou o embaixador argentino naquele país, Sabino Vaca Narvaja, em entrevista à Télam .

Representantes do país sul-americano estarão presentes na reunião de chanceleres e na cúpula de presidentes, nos dias 20 de maio e 24 de junho, respectivamente. Haverá também uma reunião de partidos políticos, organizações sociais e 'think-tanks' em 19 de maio.

“Até agora, o único país da América Latina formalmente convidado a participar é a Argentina”, disse Vaca, que destacou que as sessões serão virtuais devido às restrições sanitárias que a China tem.

O diplomata sublinhou que o convite do presidente chinês, Xi Jinping, à Argentina "é extremamente importante", devido ao interesse que Buenos Aires tem em integrar este grupo das chamadas economias emergentes.

Essa posição foi transmitida pelo presidente Alberto Fernández ao seu homólogo chinês durante sua visita a Pequim no início de fevereiro passado.

"Foi público que na reunião bilateral que nosso presidente teve com o presidente Xi Jinping, ele levantou a possibilidade de a China apoiar a entrada formal da Argentina no BRICS . Ele obteve uma resposta muito positiva", disse Vaca.

Além disso, em abril, o ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, após reunião com seu homólogo argentino, Martín Guzmán, disse que promoveria a Argentina como candidata a entrar no Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), instituição financeira criada pelo os BRICS em 2014, com sede em Xangai.

