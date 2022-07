Argentina registra inflação de 64% nos últimos 12 meses, a mais elevada em três décadas, e poderá atingir 90% no final do ano

Apoie o 247

ARN - A inflação argentina atingiu outro pico em Junho e situou-se em 5,3%, de acordo com dados divulgados na quinta-feira pelo instituto de estatística do país. Em 12 meses, o aumento acumulado é de 64%, o valor mais alto das últimas três décadas, e os consultores de mercado já estão a projetar que a percentagem poderá atingir 90% até ao final do ano.

O resultado foi anunciado em mais um dia de protestos no centro de Buenos Aires. Os manifestantes saíram à rua para exigir controlos de preços e mais planos sociais. No final da tarde, posicionaram-se em frente ao edifício do Ministério da Economia, e exigiram falar com a nova Ministra da Economia, Silvina Batakis, que se recusou a recebê-los.

O setor com o maior aumento em Junho foi o da saúde, com um aumento mensal de 7,4%, que foi influenciado pelo aumento do custo da medicina privada e dos produtos de saúde.

Este item foi seguido pela habitação, água, eletricidade e outros combustíveis, com um aumento de 6,8%, principalmente devido ao impacto do aumento dos preços da eletricidade e do gás. As bebidas alcoólicas e o tabaco (6,7%) foi outra das categorias com os maiores aumentos de preços.

Alimentos e bebidas não-alcoólicas (4,6%) foi a categoria com maior impacto. Dentro da divisão, destacou-se o aumento de legumes, tubérculos e leguminosas, embora o aumento de carne e produtos cárneos tenha tido o maior impacto na maior parte do país.

A crise argentina agravou-se com a saída de Martín Guzmán do Ministério da Economia a 3 de Julho. Guzmán demitiu-se no meio de um confronto entre o Presidente Alberto Fernández e a sua vice-presidente, Cristina Fernández de Kirchner, sobre a atual situação económica.

O ministro estava encarregado de renegociar a dívida do país de 44 mil milhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Guzman defendeu um ajustamento nas faturas energéticas e que o país contivesse a emissão de moeda estrangeira, que aumentou desde o início da pandemia do coronavírus para subsídios e assistência social. Fernández de Kirchner opõe-se a isto e defende mais emissão monetária para assistência social no meio da crise.

Os objetivos do acordo do FMI continuam em vigor

Depois de tomar posse, Batakis assegurou, segundo a Página 12, que durante o seu mandato "não iremos gastar mais do que temos".

"O nosso ponto de partida é num contexto de guerra após uma situação de pandemia e no meio de um empréstimo do FMI", disse ela numa conferência de imprensa realizada no Palácio das Finanças.

Batakis anunciou várias medidas concretas acordadas com a sua equipa económica e o Presidente Alberto Fernández, incluindo a criação de um Comité de Acompanhamento da Dívida para controlar o estrito cumprimento do acordo assinado com o FMI.

Também estabeleceu uma modificação da Lei de Administração Financeira para "cumprir e tornar mais eficientes" as despesas do Estado, manter as taxas de juro fixadas no início do ano, e utilizar moeda estrangeira para sustentar a procura de energia do setor produtivo, especialmente as que exportam e geram receitas em dólares.

Disse também que a Autoridade Nacional de Defesa da Concorrência procurará promover um "tribunal da concorrência" porque "o que aconteceu sobre a questão do preço" nas últimas semanas "não tem base técnica e é o resultado de especulação".

Batakis decidiu também que a agência fiscal para avaliações imobiliárias passará para o Ministério da Economia, que será responsável por "comparar o valor das avaliações imobiliárias" e gerar "um ato de justiça" para aqueles que sofrem as instabilidades do mercado imobiliário.

Fernández de Kirchner disse na sexta-feira passada que a demissão de Guzmán foi um "ato de irresponsabilidade política e de desestabilização". Um dia depois, numa cerimónia oficial que assinalou o 206º aniversário da Declaração da Independência, o Presidente Fernández apelou à "preservação" da unidade "nos momentos mais difíceis".

