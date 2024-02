Argentinos protestam contra Milei após volta da fome ao país

Apoie o 247

247 – Milhares de argentinos se reuniram em uma demonstração de descontentamento contra o governo de Milei devido ao ressurgimento da fome no país. A manifestação teve como epicentro o Ministério do Capital Humano, onde mais de dez mil pessoas formaram uma fila em busca de assistência alimentar, de acordo com o jornal Página 12 . Este evento significativo reflete uma crise crescente que assola a nação, desencadeando uma onda de preocupação e protesto entre os cidadãos argentinos.

A ministra Sandra Pettovello, titular do Ministério do Capital Humano, enfrentou críticas por se recusar a receber os manifestantes, declarando que só atenderia aqueles que estivessem passando fome individualmente, e não os representantes. Esta postura gerou indignação entre os argentinos, aumentando ainda mais a tensão em meio à crescente necessidade de assistência alimentar.

O número significativo de pessoas aguardando na fila estendeu-se por trinta quadras, destacando a urgência da situação e a profundidade da crise alimentar que assola o país. Enquanto os cidadãos aguardavam pacientemente por ajuda, a ministra Pettovello estava ausente, participando de um evento religioso em José C. Paz, o que só intensificou a frustração dos manifestantes.

Além da recusa em receber os manifestantes, o governo de Milei confirmou que não enviaria alimentos aos comedores comunitários desde sua posse, em dezembro. Essa política desencadeou uma denúncia penal contra a ministra por suposto descumprimento de deveres de funcionário público, agravando ainda mais a crise política e social que o país enfrenta.

A Igreja Católica e a CGT também se manifestaram em apoio aos protestos, enfatizando a gravidade da situação e a necessidade urgente de ações concretas para enfrentar a crise alimentar. A manifestação e suas ramificações refletem a crescente insatisfação da população argentina diante da inércia do governo em lidar com uma crise que afeta milhões de cidadãos em todo o país.

