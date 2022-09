Ataque a oleoduto peruano na Amazônia provoca derramamento

Apoie o 247

247 - A estatal peruana Petroperú denunciou no domingo um ataque ao Oleoduto Norperuano (ONP) na região da selva de Loreto, que provocou um derramamento e forçou a execução de um plano de contingência ambiental.

De acordo com um comunicado da petroleira, “as autoridades policiais e a Petroperú puderam verificar que o vazamento de petróleo bruto que se espalhou pelo rio Cuninico e chegou ao rio Marañón na sexta-feira foi resultado de um corte intencional de 21 centímetros na tubulação do gasoduto".



Nesse sentido, acrescenta que o "corte foi selado com um grampo metálico, para conter o hidrocarboneto", confirmando que foi aplicado um plano de contingência com uma equipe de emergência.

O derramamento atinge seis comunidades nativas da Amazônia, cujos líderes denunciaram à imprensa que o rio está contaminado. (Com Telesur).

