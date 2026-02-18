Ataque a tiros mata um e fere dez em parque no México

247 - Um ataque armado em um parque no estado mexicano de Guanajuato deixou uma pessoa morta e ao menos dez feridas, entre elas menores de idade. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo com base em dados das autoridades locais.

O crime ocorreu na cidade de San Francisco del Rincón. A governadora Libia Dennise García se manifestou nas redes sociais e declarou: “Condeno veementemente o que aconteceu ontem à noite em San Francisco del Rincón, onde crianças e adolescentes ficaram feridos em um ato absolutamente inaceitável”.

Segundo a Procuradoria-Geral do Estado de Guanajuato, um homem de 36 anos morreu no ataque. Seis feridos já receberam alta hospitalar e quatro permanecem internados. O órgão informou que abriu investigação para esclarecer o caso.

Este é o segundo episódio grave de violência no estado em menos de um mês. No fim de janeiro, um ataque após uma partida de futebol na cidade de Salamanca deixou 11 mortos e 12 feridos.

Após o massacre, as autoridades anunciaram um novo operativo com forças federais e estaduais e atribuíram a onda de violência à atuação de grupos do crime organizado, como o Cartel de Santa Rosa de Lima e o Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

No início do ano, o governo da presidente Claudia Sheinbaum afirmou que a taxa de homicídios no México caiu em 2025 para o menor nível em uma década, como resultado da estratégia de segurança federal.