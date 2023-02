Autoridades peruanas são "como nazistas marchando contra seu próprio povo", diz presidente da Colômbia

O governo peruano qualificou as declarações de Gustavo Petro como "um ato de ingerência que viola as normas do Direito Internacional" edit

Apoie o 247

ICL

247 - As autoridades peruanas são "como nazistas marchando contra seu próprio povo, rompendo a Convenção Americana de Direitos Humanos", declarou o presidente colombiano Gustavo Petro.

O governo peruano qualificou as declarações como "um ato de ingerência que viola as normas do Direito Internacional".

Manifestações abalam o país andino desde dezembro, e a repressão policial já deixou 60 mortos. Sete policiais foram mortos após uma emboscada no centro do Peru, informou a Polícia Nacional no sábado (11).

Os manifestantes pró-Pedro Castillo exigem a renúncia da presidente Dina Boluarte e novas eleições. Eles protestam contra o que enxergam ser um golpe de estado contra seu líder, que é acusado de rebelião e conspiração e está preso.

Castillo defende um Assembleia Constituinte para resgatar o país da crise política, iniciada após ele tentar dissolver o parlamento direitista, em dezembro passado.

El Presidente de Colombia Gustavo Petro contra el silencio de los medios: "La Policía del Perú marcha como nazis contra su propio pueblo, violando la Convención Americana sobre Derechos Humanos"pic.twitter.com/86sLz54FST — Aníbal Garzón 🌎 (@AnibalGarzon) February 12, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.