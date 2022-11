Avião bate em veículo antes de decolar e pega fogo na pista (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um avião da Latam pegou fogo nesta sexta-feira (18) depois de bater em um veículo na cidade de Callao, no Peru. Nenhuma pessoa dentro do avião morreu no acidente, informou a companhia aérea. Não há informações sobre feridos.

De acordo com a Latam, "está sendo realizado um trabalho em coordenação com as autoridades competentes para apoiar as investigações do ocorrido o mais rápido possível". "O grupo Latam está mobilizando todos os seus recursos humanos e técnicos para cuidar dos afetados e ativou o seu plano de resposta a emergências", disse a companhia em nota.

Momento del impacto del ala derecha del Airbus A320 de alarma con el camión de bomberos, clara falla de procedimiento por parte de servicio en tierra#JorgeChavez #LATAM pic.twitter.com/8GweUwvTqE November 18, 2022

🚨 #ÚLTIMAHORA | Un avión Airbus A320 de la aerolínea LATAM sufrió un grave accidente en el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima (Perú) tras colisionar con un camión de bomberos. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del choque. https://t.co/soLz1sDE7J pic.twitter.com/Z25IhpYH8x November 18, 2022

